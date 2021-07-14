Стоимость красноярского метро нужно снизить на 30%. Иначе не поедет.

Правительство Красноярского края создаст рабочую группу, чтобы доработать проект красноярского метрополитена. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал губернатор региона Александр Усс.

Мы договорились в течение двух недель создать рабочую группу и подумать над спецтехусловиями и другими вариантами, которые снизят стоимость [строительства метро] хотя бы процентов на 20-30», — сказал Усс.