Стоимость красноярского метро нужно снизить на 30%. Иначе не поедет.
В ближайшие две недели власти Красноярского края собираются создать рабочую группу, чтобы доработать проект метро, снизив его стоимость. После этого появится шанс запустить метрополитен в 2025 году.
Правительство Красноярского края создаст рабочую группу, чтобы доработать проект красноярского метрополитена. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал губернатор региона Александр Усс.
Такое решение было принято по итогам встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, которая состоялась вчера. Презентованный федеральному чиновнику проект не устроил его высокой ценой. Исправлением этого «недочета» и займется рабочая группа. Ее задача: снизить стоимость проекта.
Мы договорились в течение двух недель создать рабочую группу и подумать над спецтехусловиями и другими вариантами, которые снизят стоимость [строительства метро] хотя бы процентов на 20-30», — сказал Усс.
Напомним, что в разработанном в октябре 2020 года проекте прокладка метрополитена в Красноярске оценивалась в 114 млрд рублей. Однако в интервью каналу, Александр Усс назвал цифру в 104 млрд, но позже сказал, что общая стоимость составляет 120 млрд рублей. Оперативно связаться с пресс-службой главы региона не удалось, поэтому остается не ясным, какую из этих трех сумм нужно уменьшить на 20-30%, чтобы, как было обещано, метро в Красноярске «поехало» уже в 2025 году.