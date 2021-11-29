Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.11
74,98
84,48
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Метро в Красноярске будут строить на кредитные деньги

Метро в Красноярске будут строить на кредитные деньги
Иллюстрация: bogportal.ru

Красноярскому краю выдадут инфраструктурный кредит для строительства метрополитена — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

#НОВОСТИ

Стало известно, что правительство Российской федерации распределяло 500 млрд рублей, на долю из которых претендовал 81 субъект, общая сумма заявок составила 1,3 трлн рублей.

Обязательным условием предоставления этого кредита является то, что на предоставленный 1 рубль должно быть привлечено не менее 1 рубля из внебюджетных источников. И также налоговая база, созданная от вложений в инфраструктуру благодаря кредитам, должна в течение 15 лет окупиться и вернуться через налоги», — пояснил условия вице-премьер.

Г-н Хуснуллин отметил, что одна часть регионов вложилась в новые инфраструктурные проекты — строительство развязок, дороги и других объектов, другая часть регионов, как Красноярск, Нижний Новгород и Челябинск, решили закрыть гештальт и достроить метрополитен.

Часть регионов вложилась в старые проекты, много лет — по 10…15 лет — не реализуемые. Это достройка метро в крупнейших городах, о чем мы неоднократно докладывали президенту страны и Вам на совещаниях. Это сегодня и Нижний Новгород, и Челябинск, и Красноярск».

По теме

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярские пивовары получили награду международного конкурсаКрасноярские пивовары получили награду международного конкурса
  • Базирующуюся в Черемшанке авиакомпанию запретили в ЕвропеБазирующуюся в Черемшанке авиакомпанию запретили в Европе
  • «Бирюсинка» выпустила серию елочных шаров в масках«Бирюсинка» выпустила серию елочных шаров в масках
  • Все меры поддержки предпринимателей Красноярского края собрали в одном местеВсе меры поддержки предпринимателей Красноярского края собрали в одном месте
  • Строители Красноярского края снова начали копить зарплатные долгиСтроители Красноярского края снова начали копить зарплатные долги
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.