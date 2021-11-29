Метро в Красноярске будут строить на кредитные деньги
Красноярскому краю выдадут инфраструктурный кредит для строительства метрополитена — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Стало известно, что правительство Российской федерации распределяло 500 млрд рублей, на долю из которых претендовал 81 субъект, общая сумма заявок составила 1,3 трлн рублей.
Обязательным условием предоставления этого кредита является то, что на предоставленный 1 рубль должно быть привлечено не менее 1 рубля из внебюджетных источников. И также налоговая база, созданная от вложений в инфраструктуру благодаря кредитам, должна в течение 15 лет окупиться и вернуться через налоги», — пояснил условия вице-премьер.
Г-н Хуснуллин отметил, что одна часть регионов вложилась в новые инфраструктурные проекты — строительство развязок, дороги и других объектов, другая часть регионов, как Красноярск, Нижний Новгород и Челябинск, решили закрыть гештальт и достроить метрополитен.
Часть регионов вложилась в старые проекты, много лет — по 10…15 лет — не реализуемые. Это достройка метро в крупнейших городах, о чем мы неоднократно докладывали президенту страны и Вам на совещаниях. Это сегодня и Нижний Новгород, и Челябинск, и Красноярск».
По теме
-
Красноярский край занял предпоследнее место по объемам нового строительства
С начала года стройка в регионе выросла менее чем на треть. Это самый низкий прирост среди территорий с объемами строительства свыше миллиона квадратных метро.29.11.2021Новости ДККрасноярск
-
Набережная Качи получила имя Петра Пимашкова
Комиссия по переименованию внутригородских объектов приняла решение присвоить набережной Качи имя бывшего мэра Красноярска. Сегодня соответствующее постановление подписал Сергей Еремин.12.11.2021Новости ДККрасноярск
-
В Москве обсудили создание «столицы переработки древесины» в Красноярском крае
На совещании у вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко регионы Сибири представили более 50 проектов социально-экономического развития регионов.28.10.2021Новости ДККрасноярск
-
«Можно иметь красивые набережные, но если в городе плохие улицы, вы не придете к успеху»
«Все оборудование для платного въезда в центр Москвы было смонтировано еще 10 лет назад. Чисто политический вопрос, когда городские власти на это согласятся». Как сделать улицы комфортнее?22.10.2021Новости ДКЕкатеринбург