В Москве обсудили создание «столицы переработки древесины» в Красноярском крае
На совещании у вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко регионы Сибири представили более 50 проектов социально-экономического развития регионов.
К 1 ноября Минэкономразвития вместе с профильными министерствами должны представить в правительство страны итоги рассмотрения заявок и сформировать предложения по поддержке проектов.
Как сообщает пресс-служба краевой администрации, в числе заявленных регионом проектов были строительство метро, идеи по комплексному развитию территорий и инфраструктуры, снижению экологической нагрузки, а также развитию лесопромышленного комплекса. В частности, нефтяной проект на Таймыре «Восток Ойл» и строительство ЦБК в Лесосибирске.
О глубокой переработке древесины заявили и соседи, подобный проект представлен Тувой, а Хакасия намерена развивать Бейский каменноугольный кластер и сельскохозяйственный проект «Сыры Сибири».
Строительство лесохимических комплексов на северо-востоке края Виктория Абрамченко оценила позитивно.
Лесосибирск должен стать столицей глубокой переработки древесины», – отметила вице-премьер.
Абрамченко обратила внимание глав регионов на то, что в числе приоритетов должно быть создание комфортной среды и экологическое оздоровление территорий, чтобы людям хотелось оставаться здесь жить.
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