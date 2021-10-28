В Москве обсудили создание «столицы переработки древесины» в Красноярском крае

На совещании у вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко регионы Сибири представили более 50 проектов социально-экономического развития регионов.

К 1 ноября Минэкономразвития вместе с профильными министерствами должны представить в правительство страны итоги рассмотрения заявок и сформировать предложения по поддержке проектов.

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, в числе заявленных регионом проектов были строительство метро, идеи по комплексному развитию территорий и инфраструктуры, снижению экологической нагрузки, а также развитию лесопромышленного комплекса. В частности, нефтяной проект на Таймыре «Восток Ойл» и строительство ЦБК в Лесосибирске.

О глубокой переработке древесины заявили и соседи, подобный проект представлен Тувой, а Хакасия намерена развивать Бейский каменноугольный кластер и сельскохозяйственный проект «Сыры Сибири».

Строительство лесохимических комплексов на северо-востоке края Виктория Абрамченко оценила позитивно.

Лесосибирск должен стать столицей глубокой переработки древесины», – отметила вице-премьер.

Абрамченко обратила внимание глав регионов на то, что в числе приоритетов должно быть создание комфортной среды и экологическое оздоровление территорий, чтобы людям хотелось оставаться здесь жить.

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