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Красноярск получит 2 млрд на экологическую модернизацию

Красноярск получит 2 млрд на экологическую модернизацию
Автор фото: Kamil Szerlag. Иллюстрация: pixabay.com

Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко. Федеральный бюджет выделяет средства, поскольку Красноярск вошел в число городов проекта «Чистый воздух».

#НОВОСТИ

До 2024 года, это рубежный срок первого этапа программы, частные компании вложат в экологическую модернизацию предприятий 45 млрд рублей. В первую речь идет о теплоэлектростанциях, алюминиевом и цементном заводе.

Губернатор края Александр Усс пояснил, что выделенные федеральным правительством два миллиарда будут направлены в том числе на закупку электротранспорта. В город планируют привезти в общей сложности 75 единиц трамваев и троллейбусов, сообщает ТАСС. Еще часть средств будет израсходована на изготовление проектно-сметной документации для вывода из эксплуатации малоэффективных котельных.

Федеральная программа «Чистый воздух» - это часть национального проекта «Экология», в первый этап программы включены 12 городов.

 

Автор: Петр Савельев
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