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Сибири назначили куратора из числа вице-премьеров

Сибири назначили куратора из числа вице-премьеров
Иллюстрация: instagram.com/abramchenko_v

С начала апреля в Сибирском федеральном округе пустует кресло полномочного представителя президента. Преемник до сих пор не определен. Зато появился куратор.

#НОВОСТИ
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко будет курировать Сибирь. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на свои источники.
Назначение Абрамченко куратором территории позволит подходить к работе по этим направлениям комплексно. Вице-премьер родилась в Сибири, хорошо знает округ, который ей предстоит курировать», — цитирует издание одного из своих собеседников.
В чем именно будет состоять суть этого кураторства, пока не понятно. Однако известно, что в правительстве Абрамченко ведет темы недропользования, лесного хозяйства и экологии.
 
Напомним, что в апреле 2021 года президент РФ отправил тогдашнего своего представителя в СФО Сергея Меняйло в отставку и поставил руководить Северной Осетией вплоть до выборов. Несколько раньше губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к Абрамченко с просьбой выделить региону на экологические проекты 191 млрд рублей, 114 млрд из которых планировали пустить на строительство метро в Красноярске. Но теперь другой вице-премьер — Марат Хуснуллин — требует снизить эту стоимось примерно на треть.
Автор: Петр Савельев
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