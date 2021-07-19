Сибири назначили куратора из числа вице-премьеров

С начала апреля в Сибирском федеральном округе пустует кресло полномочного представителя президента. Преемник до сих пор не определен. Зато появился куратор.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко будет курировать Сибирь. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на свои источники.

Назначение Абрамченко куратором территории позволит подходить к работе по этим направлениям комплексно. Вице-премьер родилась в Сибири, хорошо знает округ, который ей предстоит курировать», — цитирует издание одного из своих собеседников.

В чем именно будет состоять суть этого кураторства, пока не понятно. Однако известно, что в правительстве Абрамченко ведет темы недропользования, лесного хозяйства и экологии.