Меняйло назначен врио губернатора Северной Осетии
Сергей Меняйло, занимавший кресло полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе, назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия – Алания.
Президент России Владимир Путин принял в пятницу отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, который ушел по собственному желанию. Временно руководить республикой до выборов будет Сергей Меняйло, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Принять отставку главы Республики Северная Осетия - Алания Битарова В. З. по собственному желанию. Назначить Меняйло Сергея Ивановича временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия - Алания до вступления в должность лица, избранного главой Республики Северная Осетия - Алания, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе президента.
Прежний глава республики Вячеслав Битаров занимал этот пост с сентября 2015 года. Срок его полномочий истекал в сентябре 2021 года.
По теме
-
Полпред президента в Сибири попал в санкционный список
Сергей Меняйло, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе, попал под санкции в связи с преследованием на территории РФ Алексея Навального.28.03.2021Новости ДККрасноярск
-
Глава минздрава Хакасии Виктор Шевченко подал в отставку
Действия министерства здравоохранения республики подверглись жесткой критике со стороны полпреда президента в СФО Сергея Меняйло. Он лично приезжал в Хакасию, чтобы разобраться в проблеме.24.11.2020Новости ДККрасноярск
-
Полпред в СФО: проблемы с началом отопительного сезона есть во всех регионах Сибири
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел совещание по подготовке регионов к отопительному сезону: на территориях уже есть проблемы.07.11.2020Новости ДККрасноярск