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Меняйло назначен врио губернатора Северной Осетии

Меняйло назначен врио губернатора Северной Осетии
Иллюстрация: yandex.ru

Сергей Меняйло, занимавший кресло полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе, назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия – Алания.

#НОВОСТИ

Президент России Владимир Путин принял в пятницу отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, который ушел по собственному желанию. Временно руководить республикой до выборов будет Сергей Меняйло, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Принять отставку главы Республики Северная Осетия - Алания Битарова В. З. по собственному желанию. Назначить Меняйло Сергея Ивановича временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия - Алания до вступления в должность лица, избранного главой Республики Северная Осетия - Алания, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе президента.

Прежний глава республики Вячеслав Битаров занимал этот пост с сентября 2015 года. Срок его полномочий истекал в сентябре 2021 года.

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Автор: Петр Савельев
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