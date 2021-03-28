Полпред президента в Сибири попал в санкционный список
Сергей Меняйло, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе, попал под санкции в связи с преследованием на территории РФ Алексея Навального.
Полпреду президента Владимира Путина в Сибири Сергею Меняйло запрещен въезд в Канаду, а гражданам страны запрещено работать с чиновником, — пишет «Тайга инфо».
Причиной включения чиновника в санкционный список Оттавы названы — покушение на Алексея Навального, его последующее уголовное преследование, а также в целом — «ухудшение ситуации с правами человека в России и сужение пространства для гражданского общества», — сообщает РБК.
По утверждению МИД Канады, российские власти «продолжают демонстрировать презрение к верховенству права и готовность нарушать права человека».
Канада поддерживает народ России в его стремлении реализовать право свободно выражать свое мнение и собираться мирно, не опасаясь репрессий», - сказано в заявлении МИД.
Кроме г-на Меняйло власти Канады ввели санкции в отношении экс-директора ФСБ по Красноярскому краю Александра Калашникова, который сейчас руководит ФСИН России, главы ФСБ России Александра Бортникова, главы Росгвардии Виктора Золотова, генерального прокурора РФ Игоря Краснова, первого заместителя АП Сергея Кириенко, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, а также двух заместителей министра обороны РФ Павла Попова и Алексея Криворучко.
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