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Шолбан Кара-оол напомнил Красноярскому краю о «спорных землях»

Шолбан Кара-оол напомнил Красноярскому краю о «спорных землях»
Иллюстрация: vk.com/karaool

Глава Тувы прокомментировал заседание с участием полпреда в СФО Сергея Меняйло и руководителя Россрестра Олега Скуфинского о внесении сведений в единый государственный реестр недвижимости.

#НОВОСТИ

Эта работа сейчас начинается в регионе.

Не мог не сказать о существовании неясностей между Тувой и соседями. По крайней мере, с двумя смежными территориями – Иркутской областью и Красноярским краем – у нас есть спорные участки на границе. Они касаются незаселенных земель, в основном минеральных источников в горах, которыми тувинцы с древности пользовались как целебными. В постсоветское время они почему-то отошли к соседям», - написал Шолбан Кара-оол в своем аккаунте.

Глава Тувы отметил, что проблема «спорных территорий» требует справедливого разрешения и что Росреестр готов проработать этот вопрос.

В комментариях, оставленных под публикацией, жители Тувы одобряют мнение главы республики и считают, что необходимо урегулировать проблему, вернув территорию.

 

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