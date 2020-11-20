Правительство Красноярского края: изменение границ с Тувой не рассматривается

Накануне глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол отметил, что между регионами территориальные разногласия: «исконно тувинских» земель отошла Красноярскому краю и Иркутской области.

Таким образом глава Тувы прокомментировал заседание с участием полпреда в СФО Сергея Меняйло и руководителя Россрестра Олега Скуфинского о внесении сведений в единый государственный реестр недвижимости.

В пресс-службе правительства Тувы ТАСС пояснили, что речь идет, в частности, об источнике Аржаан-Уру. Он расположен в Саяно-Шушенском заповеднике в Красноярском крае. Для жителей Тувы источник является культовым и посещался местным населением еще до присвоения этой части Западного Саяна статуса особо охраняемой природной территории.

В пресс-службе правительства Красноярского края сообщили, что в данное время действительно идет работа по согласованию описания прохождения административной границы между двумя регионами, но вопросы об изменении границ не рассматривались.

Такая работа по установлению и внесению границ субъектов РФ проводится регионами в плановом порядке под контролем правительства РФ. Соседствующие регионы обязаны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и передать его в Росреестр. В настоящее время краевые и республиканские специалисты совместно работают над поставленной задачей. В ходе работы вопросы об изменении границ, проходящих между Красноярским краем и Республикой Тыва, не рассматривались», - говорится в сообщении.

Как сообщает Тайга.инфо, в Иркутской области также не в курсе территориальных претензий со стороны Тувы.

Со мной никто не говорил. У нас система управления выстроена. Есть полномочный представитель президента РФ по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло. Никаких вопросов по изменению границ никто не ставил, и не будет ставить», - отметил на пресс-конференции губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Соглашение о прохождении границ было заключено еще в 2001 году, сейчас регионы должны перевести данные этого соглашения в ЕГРН.