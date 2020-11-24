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Глава минздрава Хакасии Виктор Шевченко подал в отставку

Глава минздрава Хакасии Виктор Шевченко подал в отставку
Иллюстрация: ksonline.ru

Действия министерства здравоохранения республики подверглись жесткой критике со стороны полпреда президента в СФО Сергея Меняйло. Он лично приезжал в Хакасию, чтобы разобраться в проблеме.

#НОВОСТИ

Как сообщает пресс-служба правительства республики, исполняющим обязанности руководителя минздрава назначен замминистра Александр Стреленко.

Виктор Шевченко в понедельник написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое удовлетворено главой республики Валентином Коноваловым», - сказано в сообщении правительства.

Напомним, Шевченко возглавил минздрав Хакасии 1 сентября 2020 года. Среди основных задач, которые поставил перед новым министром глава территории, были развитие первичного звена здравоохранения и повышение отзывчивости системы.

Виктор Шевченко с 1997 года руководил главным управлением здравоохранения Красноярска, а в 2010-м был назначен первым заместителем мэра города. В октябре 2014 года он покинул свой пост и перешел работать в правительство Новосибирской области, где курировал социальный блок. В 2016-м он вернулся в Красноярский край в качестве советника губернатора.

 

Автор: Наталья Кобец
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