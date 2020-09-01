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Минздрав Хакасии возглавит экс-главврач Красноярска

Минздрав Хакасии возглавит экс-главврач Красноярска
Иллюстрация: r-19.ru

Глава Хакасии подписал распоряжение о назначении нового министра здравоохранения республики. Им стал бывший руководитель красноярского управления здравоохранения.

#НОВОСТИ
Министерство здравоохранения Хакасии возглавит Виктор Шевченко. Первым рабочим днем его станет 1 сентября. Об этом сообщили на портале республиканского правительства.
 
Среди основных задача, которые поставил перед новым министром глава территории, развитие первичного звена здравоохранения и повышение отзывчивости системы.
Также требует системного решения проблема кадрового голода, бесперебойного обеспечения льготными лекарствами и другие вопросы», — сказал глава Валентин Коновалов.
До этого назначения Виктор Шевченко с 1997 года руководил главным управлением здравоохранения Красноярска, а в 2010-м был назначен первым заместителем мэра города. В октябре 2014 года он покинул свой пост и перешел работать в правительство Новосибирской области, где курировал социальный блок. В 2016-м он вернулся в Красноярский край в качестве советника губернатора.
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