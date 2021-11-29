Красноярский край занял предпоследнее место по объемам нового строительства
С начала года стройка в регионе выросла менее чем на треть. Это самый низкий прирост среди территорий с объемами строительства свыше миллиона квадратных метро.
Отрасль стабильно лидирует по объемам просроченных долгов по зарплате, но в последнее время ситуация выглядела оптимистично. До ноября.
Проект развязки на Пашенный проходит Госэкспертизу
Проект дорожной развязки с Пашенного на Николаевский мост отправили на Госэкспертизу, — сообщает администрация Красноярска.
Промпроизводство в Красноярском края все еще ниже прошлогоднего
Последние месяцы оно стабильно росло, но в итоге так и не вышло на уровень ковидного 2020-го. Хотя динамика положительная и держится
В Красноярском крае достроят 11 домов дольщиков
Дома решили достроить Наблюдательный совет дольщиков. Это позволит восстановить права более 2 500 человек. Однако не всех повезло - по некоторым решение не принято.