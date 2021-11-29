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Красноярский край занял предпоследнее место по объемам нового строительства

Красноярский край занял предпоследнее место по объемам нового строительства
Иллюстрация: наш.дом.рф

С начала года стройка в регионе выросла менее чем на треть. Это самый низкий прирост среди территорий с объемами строительства свыше миллиона квадратных метро.

#НОВОСТИ
За десять месяцев 2021 года в Красноярском крае стартовало проектов многоквартирных домов на 448 тысяч квадратных метров. Сообщает корпорация ДОМ.РФ. В результате общий объем строящегося в регионе жилья вырос примерно на 29,5% — до 1,969 млн кв.м.
 
По абсолютному приросту край среди 23 регионов России с объемами строительства свыше 1 млн кв. м. оказался на 22-м месте — меньше только в Рязанской области (305 тысяч кв.м.). Если же говорить о степени прироста, то Красноярский край и вовсе показал самый низкий результат.
 
В целом же по объему стройки МКД Красноярский край занимает 11 место в стране. Из сибирских регионов больше строит только Новосибирская область — 2,887 млн кв.м.
 
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Автор: Петр Савельев
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