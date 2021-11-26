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Строители Красноярского края снова начали копить зарплатные долги

Строители Красноярского края снова начали копить зарплатные долги
Иллюстрация: pixabay.com

Отрасль стабильно лидирует по объемам просроченных долгов по зарплате, но в последнее время ситуация выглядела оптимистично. До ноября.

#НОВОСТИ
Зарплатные долги строителей Красноярского края за октябрь 2021 года выросли на 33,2% — до 19,4 млн рублей. Такие данные опубликованы Красноярскстатом.
 
Это самый большой объем задолженности по заработной плате среди отраслей экономики в регионе. На втором месте идет пищевая промышленность — 11,7 млн рублей — но она показывает отрицательную динамику в этом вопросе (-4,2%). Да и вообще, строительство оказалось единственной сферой деятельности в крае, где долги по зарплате за последний полный месяц выросли.
 
В целом же по краю на конце октября 2021 года их накопилось на 49 млн рублей, что на 8,6% больше, чем было в прошлом месяце.
 
Добавим, что зарплатные долги строителей в сентябре 2021 года оставались на уровне августовских, а за месяц до этого даже снизились на 3,3%.
 
Обновлено в 13:32: в Красноярскстате DK.RU пояснили, что увеличение зарплатных долгов в строительной отрасли региона вызвано тем, что в октябре 2021-го была выявлена ранее не учитывающаяся компания, работавшая в одном из районов края. Сейчас она обанкрочена и за ней числится долг по зарплате в 4,8 млн рублей, накопленный в прошлые годы. Что это за компания и в каком районе она работала, статистики говорить отказались.
 
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При этом в регионе самая большая в округе средняя зарплата, да и максимальные превосходят те, на которые могут рассчитывать трудящиеся в соседних территориях.

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Автор: Петр Савельев
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