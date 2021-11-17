В Красноярском крае достроят 11 домов дольщиков
Дома решили достроить Наблюдательный совет дольщиков. Это позволит восстановить права более 2 500 человек. Однако не всех повезло - по некоторым решение не принято.
Благодаря его инициативе по заключению соглашения с федеральным фондом ситуация с дольщиками в регионе за последние годы заметно изменилась к лучшему», — отметил министр строительства Михаил Рабушко.
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В Красноярске остановили стройку дома в опасном месте
Застройщик планировал на средства дольщиков возвести сооружение вблизи кислородной станции и АЗС. Местные власти выдали все соответствующие разрешения. Пришлось вмешаться прокуратуре.
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Два красноярских застройщика могут потерять право работать с дольщиками
Это не первые компании в Красноярском крае, которые попадают в поле зрения Стройнадзора. Причины всегда, как минимум, две — срыв сроков сдачи домов и отсутствие активности на стройплощадке.
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Красноярскому застройщику запретили работать с дольщиками
Некоторое время назад компанию признали банкротом. Плюс она сорвала сроки передачи квартир инвесторам и не отчиталась перед Стройнадзором, который и обратился в суд с иском.
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Прокуратура приостановила стройку домов в Мичуринском
Фирму «Культбытстрой» уличили в незаконном возведении домов. Работы начаты 12 апреля. Прокуратура вышла в суд с требованием приостановить строительство.
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Фонд защиты дольщиков обанкротил красноярскую компанию «Стройресурс»
За группой компаний, в которую входит «Стройресурс», числится девять проблемных домов. Один из застройщиков группы был признан банкротом примерно месяц назад.