В Красноярском крае достроят 11 домов дольщиков

Дома решили достроить Наблюдательный совет дольщиков. Это позволит восстановить права более 2 500 человек. Однако не всех повезло - по некоторым решение не принято.

Так, будут достроены четыре дома ЖК «Квадро» на ул. Караульной — Шахтеров застройщика ООО «Сибинвест», три — ЖК «Енисей» на ул. Прибойной, 37, стр. 2, застройщика ООО «Спецстрой», три — ЖК «Ярослав» на ул. 6-й микрорайон в мкр-не Солнечный застройщика ООО «Эко Пром» и дом № 2 ЖК «Панорама» на ул. Прибойной, 37, стр. 6, 7, застройщика ООО «Зодчий».

Однако у дольщиков ул. Прибойной, 37а, у которых жилые помещения находятся в залоге у ПАО «Сбербанк», решение ее не принято.

В правительстве края отмечают: решение проблем обманутых дольщиков находится на постоянном контроле губернатора Красноярского края.

Благодаря его инициативе по заключению соглашения с федеральным фондом ситуация с дольщиками в регионе за последние годы заметно изменилась к лучшему», — отметил министр строительства Михаил Рабушко.

Ранее стало известно, что жители долгостроя на Павлова, наконец, смогут въехать в свои квартиры. Которые они ждали около 10 лет.

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