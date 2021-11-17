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В Красноярском крае достроят 11 домов дольщиков

В Красноярском крае достроят 11 домов дольщиков
Иллюстрация: pixabay.com

Дома решили достроить Наблюдательный совет дольщиков. Это позволит восстановить права более 2 500 человек. Однако не всех повезло - по некоторым решение не принято.

#НОВОСТИ
Так, будут достроены четыре дома ЖК «Квадро» на ул. Караульной — Шахтеров застройщика ООО «Сибинвест», три — ЖК «Енисей» на ул. Прибойной, 37, стр. 2, застройщика ООО «Спецстрой», три — ЖК «Ярослав» на ул. 6-й микрорайон в мкр-не Солнечный застройщика ООО «Эко Пром» и дом № 2 ЖК «Панорама» на ул. Прибойной, 37, стр. 6, 7, застройщика ООО «Зодчий».
 
Однако у дольщиков ул. Прибойной, 37а, у которых жилые помещения находятся в залоге у ПАО «Сбербанк», решение ее не принято.
 
В правительстве края отмечают: решение проблем обманутых дольщиков находится на постоянном контроле губернатора Красноярского края. 
 
Благодаря его инициативе по заключению соглашения с федеральным фондом ситуация с дольщиками в регионе за последние годы заметно изменилась к лучшему», — отметил министр строительства Михаил Рабушко.
Ранее стало известно, что жители долгостроя на Павлова, наконец, смогут въехать в свои квартиры. Которые они ждали около 10 лет.
 
 
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Автор: Юлия Тарабан
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