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Прокуратора приостановила стройку домов в Образцово

Прокуратора приостановила стройку домов в Образцово
Иллюстрация: pixabay.com

Фирму «Культбытстрой» уличили в незаконном возведении домов в мкр Образцово. Работы начаты 12 апреля. Прокуратура вышла в суд с требованием приостановить строительство.

#НОВОСТИ
Прокуратура Кировского района Красноярска обнаружила, что в мкр Образцово идет массовая забивка свай для строительства двух домов. 
Здания возводит фирма «Культбытстрой». При этом, как сообщает прокуратура, разрешение на возведение конструкций фирма не получила.
Работы осуществляются по строительству объекта „Жилой дом в пятом квартале жилого района „Мичуринский“ № 1 (строения 1, 2)“. В нарушение ст. 51 Градостроительного кодекса РФ строительство многоквартирного дома начато 12.04.2021», — сообщили в прокуратуре.
Надзорное ведомство решило приостановить стройку, чтобы фирма не успела привлечь деньги дольщиков. 
Директору АО «Фирма «Культбытстрой» внесли представление, прокуратура вышла в суд с заявлением о приостановлении строительства до получения необходимых документов.
Автор: Юлия Тарабан
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