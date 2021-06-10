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Красноярскому застройщику запретили работать с дольщиками

Красноярск, улица Прибойная, д. 37, стр. 6,7, жилой дом № 3, август 2020 года
Красноярск, улица Прибойная, д. 37, стр. 6,7, жилой дом № 3, август 2020 года. Иллюстрация: наш.дом.рф

Некоторое время назад компанию признали банкротом. Плюс она сорвала сроки передачи квартир инвесторам и не отчиталась перед Стройнадзором, который и обратился в суд с иском.

#НОВОСТИ
Строительная компания «Зодчий» временно не сможет привлекать деньги дольщиков для строительства одного из своих объектов. Такое решение принял Арбитражный суд Красноярского края.
 
С соответствующим иском в суд обратилась региональная Служба строительного надзора и жилищного контроля. Поводом стало нарушение сроков передачи квартир дольщикам дома № 2 по улице Прибойная, 37 (строение 6 и 7), а также не предоставление в ведомство отчетности по этой стройке за третий квартал 2020 года. Плюс к этому за год работы на этом объекте почти не продвинулись, а выехавший (в декабре) на место инспектор обнаружил, что они и вовсе не ведутся.
 
В связи с этим Арбитраж и запретил «Зодчему» привлекать средства дольщиков для строительства этого дома. Пока на полгода.
 
Усугубляет ситуацию то, что в апреле 2021 года тот же Арбитражный суд признал этого застройщика банкротом.
 
Стоит отметить, что за «Зодчим», по данным Единой информационной системы жилищного строительства Минстроя РФ, сейчас числится еще пять проблемных дома — три в Красноярске (ул. Прибойная, 37а и дома № 3 и 4 по ул. Прибойная, 37, стр 6, 7) и два в Сосновоборске (ул. Солнечная, 3 секции 1-3 и 4-6).
Красноярскому застройщику запретили работать с дольщиками 1
Автор: Евгений Волошинский
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