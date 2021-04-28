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Красноярскую строительную компанию «Зодчий» признали банкротам

Жилой комплекс "Панорама". Жилой дом № 3, август 2020-го
Жилой комплекс "Панорама". Жилой дом № 3, август 2020-го. Иллюстрация: наш.дом.рф

Два дома компании на улице Прибойной в Свердловском районе Красноярска включены в реестр проблемных объектов из-за срыва сроков передачи квартир дольщикам.

#НОВОСТИ
Арбитражный суд Красноярского края признал строительную компанию «Зодчий» банкротом и ввел в ней конкурсное управление. Об этом рассказали в региональной Службе строительного надзора.
 
Конкурсным управляющим назначен Павлов А.В.
Подробный алгоритм действий дольщиков компании и образец требования будут размещены на официальном сайте Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края в разделе «Государственный надзор за долевым строительством», — говорят в ведомстве.
Примечательно, что по итогам первого квартала 2021 года компания с таким же названием оказалась в числе лидеров по числу заключенных договоров долевого участия — 48 ДДУ на 188,6 млн рублей. Идет ли речь об одном и том же застройщике, выяснить не удалось. Однако, по данным Единой информационной системы жилищного строительства Минстроя РФ, за обанкроченным «Зодчим» (полное наименование ООО СК «Зодчий») числится два проблемных дома в Красноярске: на ул. Прибойная, 37, стр. 6,7, жилой дом № 3 и ул. Прибойная, 37А. По ним обоим нарушены сроки передачи квартир дольщикам.
 
Также известно, то этот застройщик входит в одноименную группу компаний, в которой помимо него состоят еще один «Зодчий» (ООО «Зодчий») и ООО «Свой дом». Если к последнему предприятию претензий нет, то за первым числится проблемный дом по ул. Прибойная, 37, стр. 6,7, жилой дом № 2. В марте этого года Стройнадзор обратился в Арбитраж с просьбой запретить компании работу с дольщиками.
 
По данным системы rusprofile.ru, «Зодчим»-банкротом владеют Владимир Шабунин (70%) и Михаил Магдибур (30%). Причем, первый из них является директором другого «Зодчего», а второй — «Своего дома». В 2019 году (более поздних данных пока нет) СК «Зодчий» показала прибыль в 8,2 млн рублей при выручке 2,8 млн.
Автор: Евгений Волошинский
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