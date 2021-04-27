Продажи новых квартир в Красноярском крае сократились втрое

Это в квадратных метрах и деньгах. В количестве — сокращение и того больше. А вот себестоимость строительства и цена продажи по-прежнему растут. Хоть и не столь ощутимо.

В первом квартале 2021 года строительными компаниями Красноярского края по схемам долевого участия продано 273 новые квартиры общей площадью 20,1 тысячи кв.м., тогда как годом ранее эти показатели были на уровне 1 131 квартира и 63,9 тысячи кв.м. Такие данные приведены в Единой информационной системе жилищного строительства Минстроя РФ.

За проданное в январе-марте 2021 года жилье застройщики получили 1,26 млрд рублей, против почти 3,66 млрд в этом же периоде 2020-го.

Как и год назад лидером по продажам оказалась компания «Спецстрой» — 111 квартир. Правда, и ей не удалось повторить прошлогодний результат в 261 квартиру. На втором месте идет «Монолитхолдинг» (87 квартир), а на третьем — «Зодчий» (48 квартир). В прошлом году две последние компании были на четвертом и 18 месте соответственно.

В деньгах тройка лидеров та же, только на первом месте в этот раз «Монолитхолдинг», наторговавший 504,7 млн рублей. «Спецстрой» же занял вторую позицию (324,3 млн), а «Зодчий» третью (188,6 млн).

Также, по данным ЕИСЖС, сейчас в Красноярском крае строится 37 068 квартир общей площадью 2,124 млн «квадратов». Сколько было год назад — выяснить не удалось (сервис не предоставляет информации о динамике этого показателя). Лидером здесь также является «Монолитхолдинг» (4,3 тысячи квартир на 305 тысяч кв.м.). Вторым идет Красноярский краевой Фонд жилищного строительства (4 тысячи квартир на 252 тысячи кв.м.), а третьим — «Арбан» (3,7 тысячи квартир на 215 тысяч кв.м.).

Всего в первом квартале 2021 года было введено в эксплуатацию 1 312 зданий общей площадью 342,3 тысячи кв.м., тогда как в аналогичном периоде 2020-го речь шла о 1 159 строениях, площадь которых составляла 452,5 тысячи кв.м., сообщает Красноярскстат. Причем год назад на долю жилья приходилось 91,8% от этого объема (количество квартир). Сейчас же это 93,9%.

Себестоимость строительства за прошедший год также выросла — с 41,3 тысячи рублей за «квадрат» до 45,8 тысячи, но это все равно ниже чем было в четвертом квартале 2020-го (54 тысячи). Средняя же цена продажи квадратного метра в марте прошлого года была на уровне 59,7 тысячи рублей, а в 2021-м она перевалила за 65,2 тысячи (данные ЕИСЖС).

В январе-марте 2021 года самые дорогие «квадраты» в Красноярском крае продавала компания «СМ.Сити» — в среднем 77,2 тысячи рублей. Дальше идут «Сибагропромстрой» (71,3 тысячи) и «Восток БТ» (70,2 тысячи). Уже упоминавшиеся, «Зодчий», «Монолитхолдинг» и «Спецстрой» продавали квадратные метры в этот период за 56,9, 62,8 и 62,5 тысячи рублей соответственно (по «Арбану» и краевому ФЖС данных нет).