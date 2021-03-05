Двум красноярским застройщикам могут запретить работать с дольщиками

Причиной этого являются нарушения законодательства о долевом строительстве — компании провалили сроки сдачи строений и практически не ведут работы на них.

Деятельность строительных компаний «Зодчий» и «Фасад» в части привлечения средств дольщиков может быть приостановлена. С таким требованием в Арбитражный суд Красноярского края обратилась региональная Служба строительного надзора и жилищного контроля.

Как сообщают в Арбитраже, претензии к этим застройщикам у ведомства возникли по объектам на ул. Прибойная, 37, стр. 6, 7 («Зодчий», дом № 2) и ул. Брянская — ул. 4-я Озерная («Фасад»). По всем ним нарушены сроки ввода в эксплуатацию и передачи дольщикам. Более того, как указывает Стройнадзор, конец 2020 года работы на объекте «Фасада» практически не велись, а значит он не будет сдан в срок. Состояние же домов «Зодчего» и вовсе за прошедший год не изменилось. К тому же, компании не отчитывались перед ведомством о ходе работ, а это обязательное требование.

Все это послужило основанием для обращения Стройнадзора в суд. Решения о принятии заявлений к производству будет принято в течение пяти дней.

Стоит добавить, что, по данным Единой системы жилищного строительства, в 2020 году компания «Зодчий» продала 74 квартиры на общую сумму 364,8 млн рублей. Также у Стройнадзора есть претензии к «Зодчему» по поводу домов по ул. Прибойной, 37а, ул. Прибойной, 37, стр. 6, 7 (дома № 3 и 4).

Что же касается «Фасада», то в означенном месте компания строит общественно-коммерческий комплекс, который (согласно проектной декларации) должен быть сдан в IV квартале 2022 года. Связаться с компанией не удалось — указанный на ее сайте номер телефона заблокирован. В Стройнадзоре же DK.RU пояснили, что ранее в документах были указаны другие сроки, которые были изменены после обращения службы в суд. К тому же, эти изменения не были де-юре согласованы с инвесторами (дополнительные соглашения по этому вопросу не подписывались).

Отметим, что, по данным Единого реестра застройщиков, владелцем компании «Фасад» является Вадим Никитин, на которого c 2003 года по 2008-й было зарегистрировано еще шесть строительных компаний (данные rusprofile.ru). Сейчас они все ликвидированы.