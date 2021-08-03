Хэппи энд на Павлова: дольщики получат квартиры, которых ждали 10 лет

На Павлова достроили проблемный дом. Жители 89 квартир готовятся получить ключи от нового жилья после 10 лет ожидания. Осталось лишь получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Дом на Павлова, 27 компания «СитэкСтрой» начал возводить еще 10 лет назад. Однако у застройщика возникли проблемы, и он попал под процедуру банкротства.

Далее все традиционно: внешнее наблюдение, конкурсное производство.

Строительство завершил жилищно-строительный кооператив „Павлова, 27“, пайщиками которого стали пострадавшие дольщики застройщика-банкрота».«, рассказал заместитель министра строительства Евгений Ганчуков.

В Красноярском крае также достроят два дома застройщика «Монтаж-Строй», по одному дому застройщиков «АртиСтрой-М», «Стройиндустрия», «Емельяновская слобода».

Дольщикам еще 20 проблемных домов выплатят компенсации.

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