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Хэппи энд на Павлова: дольщики получат квартиры, которых ждали 10 лет

Хэппи энд на Павлова: дольщики получат квартиры, которых ждали 10 лет
Иллюстрация: Яндекс

На Павлова достроили проблемный дом. Жители 89 квартир готовятся получить ключи от нового жилья после 10 лет ожидания. Осталось лишь получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

#НОВОСТИ

Дом на Павлова, 27 компания «СитэкСтрой» начал возводить еще 10 лет назад. Однако у застройщика возникли проблемы, и он попал под процедуру банкротства.

Далее все традиционно: внешнее наблюдение, конкурсное производство.

Строительство завершил жилищно-строительный кооператив „Павлова, 27“, пайщиками которого стали пострадавшие дольщики застройщика-банкрота».«, рассказал заместитель министра строительства Евгений Ганчуков.

В Красноярском крае также достроят два дома застройщика «Монтаж-Строй», по одному дому застройщиков «АртиСтрой-М», «Стройиндустрия», «Емельяновская слобода».

Дольщикам еще 20 проблемных домов выплатят компенсации.

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Автор: Юлия Тарабан
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