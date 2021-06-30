Два красноярских застройщика могут потерять право работать с дольщиками

Это не первые компании в Красноярском крае, которые попадают в поле зрения Стройнадзора. Причины всегда, как минимум, две — срыв сроков сдачи домов и отсутствие активности на стройплощадке.

Строительные компании «Дарстрой» и «ПСП» могут лишиться права привлекать деньги дольщиков на строительство некоторых своих объектов. С подобными заявлениями в Арбитражный суд Красноярского края обратился местный Стройнадзор.

Речь идет о гаражном массиве в Советском районе («Дарстрой») и шести домах на улице 2-х Борцов (ЖК «Прованс») в поселке Емельяново («ПСП»). Основанием для претензий со стороны службы стало нарушение сроков сдачи объектов и то, что работы на них фактически не ведутся.

Стоит отметить, что, помимо обозначенных объектов, эти компании строят еще несколько и по ним, судя по записи в едином реестре застройщиков, претензий нет.

Заявление службы, касающееся компания «ПСП», пока оставлено без движения, в по «Дарстрою» — оно принято к производству (предварительное заседание назначено на 3 августа 2021 года).