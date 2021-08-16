Красноярский край лидирует в Сибири по зарплатному неравенству
При этом в регионе самая большая в округе средняя зарплата, да и максимальные превосходят те, на которые могут рассчитывать трудящиеся в соседних территориях.
А точнее - 86%. И лишь 14% жителей устраивает их уровень дохода. Такие данные в ходе опроса получила Служба исследований hh.ru - крупнейшая российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников.
Красноярский бизнес погасил пятую часть зарплатных долгов
По отношению к прошлому году долги по зарплате предприятий края и вовсе сократились более чем вдвое. Лидером по их объему по-прежнему остается строительство.
В Красноярском крае не хватает медиков и строителей
Самый большой рост спроса в нашем регионе, если сравнивать с июнем, произошел на медиков и специалистов кадровой службы. В дефиците - также работники медицинской сферы и строители.