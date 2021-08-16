Красноярский край лидирует в Сибири по зарплатному неравенству

При этом в регионе самая большая в округе средняя зарплата, да и максимальные превосходят те, на которые могут рассчитывать трудящиеся в соседних территориях.

В Красноярском крае самая большая по Сибири разница между максимальной и минимальной зарплатой. Об этом свидетельствуют результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Так, 10% самых высокооплачиваемых сотрудников красноярских компаний получают в среднем 150 073 рубля в месяц, а такая же часть самых низкооплачиваемых — 16 058 рублей в месяц. Разница в 9,35 раза является самой большой в СФО. На втором месте идет Томская область (9,24 раза), а на третьем — Новосибирская (9,01 раза).

Самое низкое зарплатное неравенство, причем не только в Сибири, но по России, в Туве и Алтайском крае — 5,88 и 6,59 раза соответственно.

Также Красноярский край лидирует по уровню средней ежемесячной заработной платы — по данным FinExpertiza, она составляет 51 840 рублей. Далее идут Иркутская (48 603 рубля) и Томская (43 082 рубля) области. Самая же низкая средняя зарплата в Алтайском крае (30 127 рублей).

Помимо этого средняя максимальная зарплата в крае тоже самая большая в Сибири, а вот по уровню минимальной регион идет на третьем месте — после Иркутской области (17 110 рублей) и Тувы (16 250 рублей).

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