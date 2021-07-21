Красноярский бизнес погасил пятую часть зарплатных долгов
По отношению к прошлому году долги по зарплате предприятий края и вовсе сократились более чем вдвое. Лидером по их объему по-прежнему остается строительство.
На 1 июля 2021 года просроченная задолженность предприятий Красноярского края (кроме малого бизнеса) по зарплате составила 44,2 млн рублей. Это на 4,2% меньше, чем было месяц назад и на 20,2% — чем в начале года. Такие данные опубликовал Красноярскстат.
Самые большие долги накоплены в строительной отрасли — 15,1 млн рублей. Далее идет пищевое производство с 12,7 млн.
Отметим, что на 1 июля 2020 года зарплатная задолженность в крае была более чем вдвое больше — 94,9 млн рублей. При этом на его долю приходится лишь 2,6 млн рублей сегодняшних долгов. Основное же — 41,1 млн рублей — это наследие 2019-го и более ранних годов.
По теме:
-
Самые большие долги по зарплате в Красноярском крае накопили строители
Не сильно отстали от них и предприятия пищевой промышленности. Хотя рост отмечается только в стройке — по остальным отраслям задолженность по зарплате либо остается прежней, либо снижается.
-
Количество банкротов среди жителей Красноярского края выросло более чем на две трети
По сравнению с другими территориями Сибирского Федерального округа край выглядит не так плохо, находясь на четвертом месте и по количеству банкротов, и по приросту.
-
Зарплатные долги в Красноярском крае одни из самых больших в России
Несмотря на то, что они снижаются уже четвертый месяц, преодолеть рубеж начала года по-прежнему не удается. Да и в целом по Сибири край находится в числе «лидеров» по этому показателю.