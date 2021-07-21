Красноярский бизнес погасил пятую часть зарплатных долгов

По отношению к прошлому году долги по зарплате предприятий края и вовсе сократились более чем вдвое. Лидером по их объему по-прежнему остается строительство.

На 1 июля 2021 года просроченная задолженность предприятий Красноярского края (кроме малого бизнеса) по зарплате составила 44,2 млн рублей. Это на 4,2% меньше, чем было месяц назад и на 20,2% — чем в начале года. Такие данные опубликовал Красноярскстат.

Самые большие долги накоплены в строительной отрасли — 15,1 млн рублей. Далее идет пищевое производство с 12,7 млн.

Отметим, что на 1 июля 2020 года зарплатная задолженность в крае была более чем вдвое больше — 94,9 млн рублей. При этом на его долю приходится лишь 2,6 млн рублей сегодняшних долгов. Основное же — 41,1 млн рублей — это наследие 2019-го и более ранних годов.

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