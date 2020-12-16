Зарплатные долги в Красноярском крае одни из самых больших в России

Несмотря на то, что они снижаются уже четвертый месяц, преодолеть рубеж начала года по-прежнему не удается. Да и в целом по Сибири край находится в числе «лидеров» по этому показателю.

На 1 декабря 2020 года предприятия Красноярского края должны своим сотрудникам 71,5 млн зарплатных рублей. Это на 2,4% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 1,1% больше показателей начала года. Об этом свидетельствуют данные Красноярскстата.

Основная часть этих долгов — 32,2 млн рублей — накоплена предприятиями из сегмента обрабатывающих производств. В частности, в производстве пищевых продуктов (16 млн). Также довольно много — 10 млн рублей — своим работникам должны строительные компании.

Стоит отметить, что 41,8% общей суммы просроченной задолженности было накоплено предприятиями уже в этом году, а остальное — в 2019-м и ранее.

По объемам зарплатных долгов Красноярский край занимает второе место в Сибири — больше только в Кемеровской области (314,4 млн рублей), сообщает Росстат. Меньше всего эта сумма в Туве и Хакасии — 3,4 млн и 2 млн рублей (данные по Алтаю не представлены).

Примечательно, что долги Кузбасса самые большие и в целом по России. Красноярский край же по стране занимает шестое место.