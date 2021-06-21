Самые большие долги по зарплате в Красноярском крае накопили строители

Не сильно отстали от них и предприятия пищевой промышленности. Хотя рост отмечается только в стройке — по остальным отраслям задолженность по зарплате либо остается прежней, либо снижается.

На 1 июня 2021 года зарплатный долг застройщиков Красноярского края перед своими работниками составил 15,3 млн рублей. Это на 1,5% больше, чем было месяц назад. Такие данные опубликовал Красноярскстат.

Это самая большая задолженность по зарплате среди отраслей региона. Вторым идет пищевая промышленность — предприятия этого сектора накопили долгов на 13 млн рублей.

По динамике же, строительная отрасль оказалась единственной, где был отмечен рост зарплатных долгов. В остальных секторах они остались на прежнем уровне, а в пищевом производстве и образовании даже снизились на 2,5% и 27,1% соответственно.

В целом же, предприятия Красноярского края на 1 июня 2021 года должны своим сотрудникам 46,2 млн рублей, что на 0,3% меньше, чем было на 1 мая этого же года. Из этих денег 0,6% накопилось за этот год, 5,08% — за прошлый. Остальное — это наследние 2019-го и более ранних годов.