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Почти 90% жителей Красноярского края недовольны своей зарплатой

Почти 90% жителей Красноярского края недовольны своей зарплатой
Иллюстрация: pixabay.com

А точнее - 86%. И лишь 14% жителей устраивает их уровень дохода. Такие данные в ходе опроса получила Служба исследований hh.ru - крупнейшая российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников.

#НОВОСТИ

Больше всего недовольных среди менеджеров (90%) и представителей административного персонала (89%).

А вот среди тех, кого устраивает зарплата, в основном, представители банковской сферы и сферы инвестиций — 35% ответили, что довольны тем, сколько получают. 

Не жалуются на доход также сотрудники, которые работают в сфере строительства и недвижимости, транспорта и логистики и в сфере маркетинга, PR (23%).

38% опрошенных отметили, что за последний год уровень их зарплаты не изменился. А почти у 40% респондентов зарплата подросла.

А вот у 24% участников опроса рассказали, что стали получать меньше.

Самую большую зарплату в Красноярском крае предлагают исполнительному директору (от 500 тыс. руб. на руки), генеральному директору (от 450 тыс. руб. на руки), директору филиала (от 200 тыс. руб. до вычета налогов).

Средняя же зарплата в крае составила чуть больше 40 тысяч рублей.

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Автор: Юлия Тарабан
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