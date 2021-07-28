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Выпускникам без опыта стало проще найти работу. И не где-нибудь, а по специальности

Выпускникам без опыта стало проще найти работу. И не где-нибудь, а по специальности
Иллюстрация: Яндекс

Компании Красноярского края стали охотнее нанимать на работу выпускников вузов, колледжей и техникумом без стажа. Об этом сообщает HeadHunter — популярный сервис по поиску работы и подбору персонала.

#НОВОСТИ

За последние пару месяцев на рынке труда было открыто более 160 таких вакансий.

Как рассказали в hh.ru, сейчас компании более лояльно относятся к соискателям без опыта работы, но с профильным образованием. Проще устроиться туда, где острая нехватка кадров.

Молодым специалистам, которым всегда было сложно найти работу по специальности, сейчас предлагают конкурентные условия труда и помощь в освоении необходимых практических знаний, в том числе за счет возрождения института наставничества и корпоративного обучения», — отмечает Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

В Красноярском крае больше всего вакансий для выпусков без опыта — в финансовом секторе, IT-сфере и розничной торговле.

Самые востребованные специальности связаны с производством, информационными технологиями и образованием. Зарплата — достойная. По крайне мере, для начала карьерного пути.

Так, например, конструкторам-технологам производства детского игрового оборудования работодатели готовы платить 60 тыс. руб. на руки, медработникам — 50 тыс. руб.

Сотрудники, которые готовы работать вахтовым методом, будут получать больше. Так, например, заработок специалиста по подбору персонала при рабочем графике 45/45 составит 120 тыс. руб.

В целом же, средняя зарплата, на которую могут рассчитывать недавние выпускники — 40 тысяч рублей.

Отметим, за год количество предложений для выпускников без опыта работы в Красноярском крае выросло в два раза, а по России в целом — в три.

 

Автор: Юлия Тарабан
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