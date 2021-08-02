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Запретить ватные палочки и пластик: самые популярные эко-инициативы на работе

Запретить ватные палочки и пластик: самые популярные эко-инициативы на работе
Иллюстрация: Яндекс

В Красноярском крае каждый пятый сотрудник отметил, что компания, в которой он работает, поддерживает эко-инициативы. Как оказалось, для соискателей - это важный критерий при трудоустройстве.

#НОВОСТИ

Больше всего об этом говорили работники профсфер наука и образование, строительство и недвижимость, юриспруденция, производство и управление персоналом.

Топ-5 поддерживаемых инициатив:

— сбор макулатуры;

— экономия электроэнергии за счет использования энергоэффективных ламп и датчиков движения;

— переход на электронный документооборот и минимальное использование бумаги, сбор старых батареек, высадка деревьев и озеленение.

Самые экзотические корпоративные эко-инициативы:

— бонусы для сотрудников, которые пользуются экологически чистым транспортом, например, велосипедами или самокатами, а также сотрудничество с экотакси, которые занимаются сбором вторсырья.

Среди прочего респонденты указали сбор пластиковых карт, пластиковой пленки и уборка мусора с берега реки.

Более половины (53%) респондентов согласны с предложением запретить использование не перерабатываемых материалов и изделий из них, таких как ватные палочки и пластиковая посуда.

В целом, как показало исследование hh.ru, соискатели из Красноярского края выбирают компании с активной эко-позицией. 38% опрошенных Hh.ru отметили, что для них важна экологическая политика компании, в которой они работают.

32% к экому вопросу относится нейтрально, и только 24% считают этот критерий не важным при выборе места работы.

Согласно данным экспертов hh.ru, женщин экологический вопрос волнует больше, чем мужчин. 

Самое высокое значение эко-инициативам работодателя придают сотрудники старше 55 лет, каждый второй из них сказал это важно при поиске места работы.

 

Автор: Юлия Тарабан
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