Запретить ватные палочки и пластик: самые популярные эко-инициативы на работе
В Красноярском крае каждый пятый сотрудник отметил, что компания, в которой он работает, поддерживает эко-инициативы. Как оказалось, для соискателей - это важный критерий при трудоустройстве.
Больше всего об этом говорили работники профсфер наука и образование, строительство и недвижимость, юриспруденция, производство и управление персоналом.
Топ-5 поддерживаемых инициатив:
— сбор макулатуры;
— экономия электроэнергии за счет использования энергоэффективных ламп и датчиков движения;
— переход на электронный документооборот и минимальное использование бумаги, сбор старых батареек, высадка деревьев и озеленение.
Самые экзотические корпоративные эко-инициативы:
— бонусы для сотрудников, которые пользуются экологически чистым транспортом, например, велосипедами или самокатами, а также сотрудничество с экотакси, которые занимаются сбором вторсырья.
Среди прочего респонденты указали сбор пластиковых карт, пластиковой пленки и уборка мусора с берега реки.
Более половины (53%) респондентов согласны с предложением запретить использование не перерабатываемых материалов и изделий из них, таких как ватные палочки и пластиковая посуда.
В целом, как показало исследование hh.ru, соискатели из Красноярского края выбирают компании с активной эко-позицией. 38% опрошенных Hh.ru отметили, что для них важна экологическая политика компании, в которой они работают.
32% к экому вопросу относится нейтрально, и только 24% считают этот критерий не важным при выборе места работы.
Согласно данным экспертов hh.ru, женщин экологический вопрос волнует больше, чем мужчин.
Самое высокое значение эко-инициативам работодателя придают сотрудники старше 55 лет, каждый второй из них сказал это важно при поиске места работы.