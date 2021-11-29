Промпроизводство в Красноярском края все еще ниже прошлогоднего
Последние месяцы оно стабильно росло, но в итоге так и не вышло на уровень ковидного 2020-го. Хотя динамика положительная и держится.
В Красноярске в рамках «Российской креативной недели — Сибирь» подписано соглашение о создании креативного кластера «Квадрат».
Енисейскую Сибирь презентовали французам
Иностранным инвесторам рассказали о потенциале регионов, которые входят в Енисейскую Сибирь, и возможностях, открывающихся перед ними.
Енисейскую Сибирь показали японским инвесторам
Накануне в Москве состоялось заседание российско-японской Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. Потенциальным партнерам представили два проекта КИП «Енисейская Сибирь».
В «Восток Ойл» хотят заманить индийских инвесторов
Несколько компаний сейчас рассматривают возможность вхождения в этот проект «Роснефти», который реализуется на Таймыре. Пока они проводят техническую оценку его месторождений.