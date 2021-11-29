Промпроизводство в Красноярском края все еще ниже прошлогоднего

Последние месяцы оно стабильно росло, но в итоге так и не вышло на уровень ковидного 2020-го. Хотя динамика положительная и держится.

Объем промышленного производства в Красноярском крае за десять месяцев 2021 года оказался ниже прошлогодних показателей за этот же период на 3,9%. Такие данные опубликованы Красноярскстатом.

Сильнее всего — на 5,5% — просели обрабатывающие отрасли. Например, производство текстильных изделий, машин и оборудования, растительного и сливочного масла, соков и т.д. Также на 3% снизились объемы в добыче полезных ископаемых: на 12,3% в части металлических руд и на 2,6% — нефти и газа. Рост же был отмечен в энергетике (+2,9%) и ЖКХ (1%).

Примечательно, что, начиная с июня 2021 года, помесячные показатели промпроизводства в крае постоянно увеличиваются — так, в сентябре прирост составил 8,1% год к году. Однако итоговые результаты (с начала года) все еще остаются ниже, чем было в 2020-м.

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