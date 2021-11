В «Восток Ойл» хотят заманить индийских инвесторов

Несколько компаний сейчас рассматривают возможность вхождения в этот проект «Роснефти», который реализуется на Таймыре. Пока они проводят техническую оценку его месторождений.

В проект «Восток Ойл» могут зайти инвесторы из Индии. Речь идет о консорциуме трех компаний — ONGC Videsh Ltd (OVL), Indian Oil Corp Ltd (IOCL) и Oil India Ltd (OIL), сообщает ТАСС со ссылкой на индийскую газета Mint.

По словам источника издания, пока ведутся предварительные переговоры. Плюс проведена техническая экспертиза 30 из 52 месторождений таймырского проекта «Роснефти».

Как только запасы совпадут с данными оператора, начнется коммерческая оценка», — цитирует газета свой источник.

В «Роснефти» Mint подтвердили, что ведут переговоры с индийскими инвесторами, но названий конкретных компаний не сказали.

Напомним, что проект «Восток Ойл» стартовал на севере Красноярского края в 2020 году. Первую нефть планируют отгрузить в 2024-м. В перспективе максимальный объем добычи должен составить порядка 100 млн тонн «черного золота» в год.

