«Роснефть» начала доставлять вахты на «Восток Ойл» воздухом

Авиатехника нефтяников базируется в аэропорту Норильска. Туда вахтовиков привозят из Красноярска и далее доставляют в Диксон и «Бухту Север». Сейчас задействовано 22 воздушных судна.

На стройку «Восток Ойла» (проект «Роснефти») начали доставлять вахтовиков. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Доставка ведется двумя видами транспорта — самолетами и вертолетами. Первые летают между красноярском и Норильском. Вторые — между Норильском, Диксоном и «Бухтой Север».

Сейчас на этих направлениях задействовано 22 единицы авиатехники. С 2022 года это число планируют до 43-х — 33 вертолета и 10 самолетов.

Базируется техника в аэропорту Норильска. Это стало возможным после того, как нефтяники договорились с «Норникелем», которому принадлежит северная воздушная гавань, об использовании логистических мощностей металлургического концерна на Таймыре для нужд «Восток Ойла». Помимо воздушного сообщения, «Роснефть» планирует наладить и водное — по Енисею и по Северному морскому пути через порт Дудинка, который также принадлежит «Норникелю».

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«Норникель» и «Росатом» продлили ледокольное соглашение

Предыдущий вариант соглашения был подписан в 2018 году. Теперь его продлили до 2030 года. Также металлурги могут проинвестировать строительство новых ледоколов.

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Новая техника должна поступить на вооружение компании не позднее 2029 года. В обновление всего логистического комплекса металлурги собираются вложить около 90 млрд рублей.