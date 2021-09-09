«Роснефть» начала доставлять вахты на «Восток Ойл» воздухом
Авиатехника нефтяников базируется в аэропорту Норильска. Туда вахтовиков привозят из Красноярска и далее доставляют в Диксон и «Бухту Север». Сейчас задействовано 22 воздушных судна.
ООО «НГХ-недра», подконтрольное «Таймырнефтегазу», входящим в ПАО «Роснефть», сменило адрес регистрации с Москвы на Дудинку.
«Норникель» и «Росатом» продлили ледокольное соглашение
Предыдущий вариант соглашения был подписан в 2018 году. Теперь его продлили до 2030 года. Также металлурги могут проинвестировать строительство новых ледоколов.
Первый российский дизель-СПГ ледокол разработают для «Норникеля»
Новая техника должна поступить на вооружение компании не позднее 2029 года. В обновление всего логистического комплекса металлурги собираются вложить около 90 млрд рублей.