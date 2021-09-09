Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.09
73,44
86,91
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Роснефть» начала доставлять вахты на «Восток Ойл» воздухом

«Роснефть» начала доставлять вахты на «Восток Ойл» воздухом
Автор фото: Дмитрий Рудаков. Иллюстрация: russianplanes.net

Авиатехника нефтяников базируется в аэропорту Норильска. Туда вахтовиков привозят из Красноярска и далее доставляют в Диксон и «Бухту Север». Сейчас задействовано 22 воздушных судна.

#НОВОСТИ
На стройку «Восток Ойла» (проект «Роснефти») начали доставлять вахтовиков. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.
 
Доставка ведется двумя видами транспорта — самолетами и вертолетами. Первые летают между красноярском и Норильском. Вторые — между Норильском, Диксоном и «Бухтой Север».
 
Сейчас на этих направлениях задействовано 22 единицы авиатехники. С 2022 года это число планируют до 43-х — 33 вертолета и 10 самолетов.
 
Базируется техника в аэропорту Норильска. Это стало возможным после того, как нефтяники договорились с «Норникелем», которому принадлежит северная воздушная гавань, об использовании логистических мощностей металлургического концерна на Таймыре для нужд «Восток Ойла». Помимо воздушного сообщения, «Роснефть» планирует наладить и водное — по Енисею и по Северному морскому пути через порт Дудинка, который также принадлежит «Норникелю».
 
Читайте также:
Роснефть перерегистрировала свою дочку в Дудинку

ООО «НГХ-недра», подконтрольное «Таймырнефтегазу», входящим в ПАО «Роснефть», сменило адрес регистрации с Москвы на Дудинку.

«Норникель» и «Росатом» продлили ледокольное соглашение

Предыдущий вариант соглашения был подписан в 2018 году. Теперь его продлили до 2030 года. Также металлурги могут проинвестировать строительство новых ледоколов.

Первый российский дизель-СПГ ледокол разработают для «Норникеля»

Новая техника должна поступить на вооружение компании не позднее 2029 года. В обновление всего логистического комплекса металлурги собираются вложить около 90 млрд рублей.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Сергей Шойгу назвал места для строительства новых городов в Красноярском краеСергей Шойгу назвал места для строительства новых городов в Красноярском крае
  • «Меньше фуршета и больше шоу», — определена дата проведения «Человека года-2021»«Меньше фуршета и больше шоу», — определена дата проведения «Человека года-2021»
  • Лучших молодых предпринимателей выбрали в КрасноярскеЛучших молодых предпринимателей выбрали в Красноярске
  • Старателей подозревают в загрязнении притоков МаныСтарателей подозревают в загрязнении притоков Маны
  • Анатолия Быкова осудили на 13 лет, адвокаты недовольныАнатолия Быкова осудили на 13 лет, адвокаты недовольны
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.