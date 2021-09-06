Первый российский дизель-СПГ ледокол разработают для «Норникеля»
Новая техника должна поступить на вооружение компании не позднее 2029 года. В обновление всего логистического комплекса металлурги собираются вложить около 90 млрд рублей.
Важность этого соглашения связана с нашими инвестиционными планами на ближайшие 10 лет. Их реализация приведет к увеличению нагрузки на наши логистические структуры. Поэтому новые ледоколы для нас критичны», — рассказал старший вице-президент «Норникеля», руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения компании Сергей Дубовицкий.
Новый ледокол поможет компании решать стоящие перед ней амбициозные задачи, а соглашение станет важным шагом в развитии партнерства ведущих российских компаний в области развития Арктики», — говорит президент «Норникеля» Владимир Потанин.
Мы уже начали модернизировать порт Дудинка — планируем вложить в него порядка 40 млрд рублей. Это полное обновление кранового хозяйства, техники, причальных стен. Планируем, что сможем увеличить грузооборот порта на 30% и на столько же нарастить наши потоки на Северном морском пути», — сказал старший вице-президент компании.
Мы активно работаем над пополнением ледокольного флота и прорабатываем с нашими партнерами создание ледоколов, работающих на СПГ. Мы не видим другого пути развития северной логистики кроме как через объединения наших усилий с российскими частными компаниями и международными игроками», — сказал Лихачев на расширенном заседании Общественного совета Северного морского пути, после которого и было подписано соглашение.
В идеале перевозка по СМП не должна быть подвигом — это должен быть коммерческий сервис, столь же предсказуемый, как и иные магистральные маршруты, существующие в мире», — уверен чиновник.
Так власти планируют снабжать север Красноярского края сельхозпродукцией, производимой в центральной и южной части региона. Так они собираются сдержать сезонный рост цен в северных районах.
«Норникель» закупит современное оборудования для Талнахской фабрики
Закупка пройдет в рамках модернизации обогатительной фабрики и строительства ее третьего пусковогокомплекса. Контракт с финской компанией уже подписан.
«Норникель» и «Росатом» продлили ледокольное соглашение
Предыдущий вариант соглашения был подписан в 2018 году. Теперь его продлили до 2030 года. Также металлурги могут проинвестировать строительство новых ледоколов.
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Для нужд нефтяного проекта будет использоваться логистическая инфраструктура металлургического гиганта, которая будет соответствующим образом модернизирована.