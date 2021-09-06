Первый российский дизель-СПГ ледокол разработают для «Норникеля»

Новая техника должна поступить на вооружение компании не позднее 2029 года. В обновление всего логистического комплекса металлурги собираются вложить около 90 млрд рублей.

Компания «Норникель», госкорпорация «Росатом» и Дальневосточный центр судостроения и судоремонта заключили соглашение о совместном проектировании и строительстве нового типа ледоколов, оснащенных двухтопливной силовой установкой — дизель-СПГ (сжиженный природный газ). Документ был подписан в рамках Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке.

Важность этого соглашения связана с нашими инвестиционными планами на ближайшие 10 лет. Их реализация приведет к увеличению нагрузки на наши логистические структуры. Поэтому новые ледоколы для нас критичны», — рассказал старший вице-президент «Норникеля», руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения компании Сергей Дубовицкий.

Новый ледокол сменит на посту корабли класса «Таймыр», которые должны быть выведены из эксплуатации в 2027-2029 годах. Использование в качестве топлива СПГ сделает его более экологичным, а проводку судов — более предсказуемой, поскольку запасы природного газа на севере весьма значительны, а значит дефицита (да и высоких трат на доставку) не будет.

Сейчас дизель-СПГ ледоколы в России не производятся. Поэтому разговор о стоимости его строительства пока не ведется — все будет зависеть от конечного проекта, на разработку которого уйдет около двух лет. Заниматься ей будет как раз Дальневосточный центр судостроения и судоремонта.

Новый ледокол поможет компании решать стоящие перед ней амбициозные задачи, а соглашение станет важным шагом в развитии партнерства ведущих российских компаний в области развития Арктики», — говорит президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Планы модернизации транспортно-логистического комплекса металлургического концерна одним ледоколом не ограничиваются. По словам Сергея Дубовицкого, в ближайшее 10 лет «Норникель» планирует вложить в это направление около 90 млрд рублей. В том числе, и в обновление портовых мощностей.

Мы уже начали модернизировать порт Дудинка — планируем вложить в него порядка 40 млрд рублей. Это полное обновление кранового хозяйства, техники, причальных стен. Планируем, что сможем увеличить грузооборот порта на 30% и на столько же нарастить наши потоки на Северном морском пути», — сказал старший вице-президент компании.

В «Норникеле» рассчитывают, что новый СПГ-ледокол «уйдет в серию» — станет одним из типовых судов, стоящих на вооружении компаний, работающих на Севморпути, развитие которого является стратегической задачей для раскрытия потенциала российской Арктики.

Уже сейчас оно (развитие СМП) идет довольно успешно. По словам генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, только — в 2020 году вместо плановых 29 млн тонн грузов по Севморпути было перевезено почти 33 млн тонн, а объем транзитных перевозок вырос до 1,3 млн тонн.

Мы активно работаем над пополнением ледокольного флота и прорабатываем с нашими партнерами создание ледоколов, работающих на СПГ. Мы не видим другого пути развития северной логистики кроме как через объединения наших усилий с российскими частными компаниями и международными игроками», — сказал Лихачев на расширенном заседании Общественного совета Северного морского пути, после которого и было подписано соглашение.

Российские компании, по мнению министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, обладают уникальными компетенциями в области арктической навигации, что позволяет строить амбициозные планы.

В идеале перевозка по СМП не должна быть подвигом — это должен быть коммерческий сервис, столь же предсказуемый, как и иные магистральные маршруты, существующие в мире», — уверен чиновник.

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