«Норникель» и «Росатом» продлили ледокольное соглашение

Предыдущий вариант соглашения был подписан в 2018 году. Теперь его продлили до 2030 года. Также металлурги могут проинвестировать строительство новых ледоколов.

Ледоколы «Росатома» продолжат сопровождать суда с грузами «Норникеля» по Северному морскому пути до 2030 года. Соглашение об этом компании подписали в рамках конференции «День Арктики».

Расширение сотрудничества в сфере ледокольного обеспечения судоходства в арктической зоне продиктовано стратегическими инвестпроектами «Норникеля» в Норильском промрайоне — их реализация потребует существенного увеличения грузового потока.

В связи с этим будет увеличен период, в течение которого „Росатом“ оказывает „Норникелю“ ледокольные услуги: сейчас атомные ледоколы типа Таймыр/Вайгач привлекаются с января по май, по новому соглашению период их работы продлевается — они будут работать с ноября по май», — говорят металлурги.

В дальнейшем стороны планируют заключить ряд договоров о поддержке судов на Севморпути атомным ледоколом проекта 22220. Ожидается, что действовать они (договоры) буду в горизонте 15 лет, но их можно будет дважды продлить — каждый раз на 10 лет.

Наши новые амбициозные проекты — по модернизации производства, улучшению экологической обстановки, обновлению Норильска — требуют не только масштабных инвестиций, но и надежной инфраструктуры, в том числе транспортной. Мы рады расширению сотрудничества с „Росатомом“ и уверены, что оно положительно скажется не только на воплощении в жизнь планов „Норникеля“, но и на реализации государственной программы по освоению Арктики», — говорит руководитель Блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий.

Напомним, что портовая инфраструктура «Норникеля» задействована сейчас и в проект «Восток Ойл», который реализуется на Таймыре. В ряду прочего, это касается и перевозок по Северному морскому пути.

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