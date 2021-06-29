«Норникель» выделит 7 млрд рублей на поддержку проектов в Красноярском крае

Целью станет укрепление кооперационных связей между предприятиями Красноярского края, его социально-экономическое развитие и укрепление конкурентоспособности.

Компания «Норникель» поддержит проекты, реализуемые на территории Красноярского края. Соответствующее соглашение подписали президент металлургического концерна Владимир Потанин и губернатор региона Александр Усс.

Основными направлениями сотрудничества станут развитие кооперационных связей с предприятиями края, реализация социальных и инфраструктурных проектов, способствующих социально-экономическому росту региона», — говорят в пресс-службе «Норникеля».

Речь идет о проектах, реализуемых в сферах образования, науки, культуры и инноваций. Помимо этого, компания будет поддерживать малый и средний бизнес, а также некоммерческие организации. На эти цели до конца 2028 года она выделит как минимум 7,13 млрд рублей. Владимир Потанин подчеркнул, что в рамках реализации этого соглашения «Норникель» будет поддерживать не только проекты, реализуемые на севере, но и по всему краю.

Решение масштабных задач в таком большом и стратегически важном для России регионе, как Красноярский край, невозможно без взаимодействия государства и крупного частного бизнеса. Это соглашение —очередной последовательный шаг в развитии государственно-частного партнерства. Мы видим поддержку региональных властей в создании благоприятного климата для инвесторов и готовы вкладывать в масштабные проекты в интересах всего Красноярского края», — сказал президент «Норникеля».

Соглашение касается и развития так называемого «Южного кластера», который «Норникель» реализует на Таймыре. В ряду прочего, этот проект предполагает модернизацию и ввод новых мощностей на шахте «Заполярная», что позволит к 2027 году увеличить объем добычи на ней до 9 млн тонн. Край же получит более 2 000 рабочих мест в Норильском промышленном районе и порядка 30 млрд налогов в течение 10 лет.

Красноярский край и „Норникель“ заинтересованы в конструктивном диалоге и предметном сотрудничестве. Подписанное соглашение закрепляет прежние намерения: компания подтверждает интерес к реализации инвестиционных проектов на территории Красноярья, а правительство края будет создавать благоприятный инвестиционный климат, разрабатывать предложения по государственной поддержке промышленной деятельности, совершенствовать законодательство в этой сфере», — сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Добавим, что "Норникель" является одним из крупнейших металлургических предприятий и налогоплательщиков Красноярского края. В 2020 году доля компании в консолидированный бюджете региона составила порядка 25,5% (71,02 млрд руб).