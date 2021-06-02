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Руководство «Норникеля» одобрило новую экологическую стратегию компании

Руководство «Норникеля» одобрило новую экологическую стратегию компании
Иллюстрация: luchshie-akcii.ru

Реализовываться она будет на всех предприятиях компания. Старт намечен уже на этот год. На цели программы металлурги планируют потратить почти 6 млрд долларов.

#НОВОСТИ
Совет директоров «Норникеля» утвердил новую стратегию в области экологии и изменения климата. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
 
Главными направлениями обновленной программы природоохранной деятельности «Норникеля» заявлены:
  • изменение климата;
  • воздух;
  • вода;
  • управление хвостохранилищами и отходами;
  • почва;
  • биоразнообразие.
В частности, речь идет о снижении выбросов диоксида серы на 85% в Кольском дивизионе в 2021 году и на 90% в Заполярном филиале в 2025 году, удержании объемов выбросов парниковых газов на уровне 10 млн тонн до 2030 года при увеличении объемов производства на 30-40%, модернизации системы мониторинга и контроля водных ресурсов для повышения безопасности гидротехнических сооружений компании.
 
Также в планах металлургов восстановление земель, повторное использование воды, контроль за промышленными активами, инвестирование в «зеленые» технологии и перевод предприятий на углеродно нейтральные технологии производства.
 
На реализацию мероприятий по четырем из шести означенных выше направлений «Норникель» планирует потратить 5,6 млрд долларов. Размер финансирования по двум оставшимся будет уточнен в этом году.
 
Помимо это новая экологическая стратегия предполагает изменение самой системы управления копании в области охраны природы. Этот процесс начался еще в прошлом году, когда в «Норникеле» был создан отдельный департамент, который управляет экологическими рисками.
 
Как отметил председатель совета директоров «Норникеля» Гарет Пенни, это обновление экологической стратегии — самое большое за всю историю компании.
Это свидетельство того, что „Норникель“ намерен четко следовать принципам охраны окружающей среды и культивировать ответственный подход к бизнесу на всех уровнях корпоративной структуры в попытке стать лидером устойчивого роста среди металлургических компаний мира», — сказал он.
Реализация мероприятий новой экологической стратегии металлургического гиганта начнется уже в этом году и затронет все предприятия, входящие в него.
 
Стоит отметить, что повышением своей экологичности «Норникель» не первый год. Так, в 2020-м, согласно данным отчета об устойчивом развитии, на природоохранные нужды компанией было потрачено 34,6 млрд рублей. Результат: снижение (по отношению к 2019 году) выбросов парниковых газов на 23,3%, интенсивности выбросов — на 20,7%, а интенсивности энергопотребления — 22,4%.
 
Как отметил посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов на презентации отчета «Норникеля» об устойчивом развитии, компания одной из первых отреагировала на мировую экологическую повестку, связанную с изменением климата, начав работать сообразно ей.
У компании есть долгосрочное видение бизнеса. На меня произвело впечатление строительство объектов Серного проекта, в который компания инвестирует 250 миллиардов рублей. Это беспрецедентный проект», — сказал он.
Автор: Петр Савельев
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