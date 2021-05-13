«Норникель» устоял перед вызовами 2020-го года

Компания опубликовала отчет об устойчивом развитии по итогам 2020 года. В нем подробно изложены результаты работы по всем направлениям: от охраны труда до ликвидации последствий техногенной аварии.

Управление рисками

Большой блок отчета предсказуемо посвящен аварии на Норильской ТЭЦ-3, главным образом, ходу работ по ликвидации последствий и тем выводам, которые компания сделала по итогам. Выводы касаются прежде всего повышения промышленной безопасности, введения дополнительных инструментов мониторинга технического состояния зданий, инженерных систем и коммуникаций, а также созданию системы прогнозирования, в том числе с применением спутниковых технологий. Все это позволит предупредить возможные техногенные инциденты.

Комментируя этот раздел, президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил, что авария стала для компании важным уроком, который заставил пересмотреть всю модель управления рисками, в частности, климатическими. Расследование Ростехнадзхора установило, что одним из факторов риска стало неконтролируемое таяние вечной мерзлоты. В то же время Потанин поблагодарил менеджмент компании за четкие и слаженные действия, благодаря чему удалось предотвратить крупную экологическую катастрофу в Арктике.

В результате в компании был создан Комитет по управлению рисками, образован отдельный Департамент экологии, создано подразделение, осуществляющее постоянный экологический мониторинг с правом прекращать производственную деятельность в случае обнаружения нарушений, в Заполярном филиале была введена должность заместителя директора по промышленной экологии и охране окружающей среды.

Компания помогла в организации нескольких крупных научных экспедиций, которые исследовали природу Таймыра и жизнь коренных малочисленных народов Крайнего Севера. На основе рекомендаций ученых в «Норникеле» была создана новая экологическая стратегия и обозначены шесть ключевых показателей, учитывающих выброс парниковых газов, сокращение объема неперерабатываемых отходов и в целом снижение воздействия на окружающую среду.

На осуществление этой стратегии «Норникель» планирует направить свыше $5,5 млрд, из них $3,6 млрд – это финансирование «серной программы»: комплекса мероприятий, в результате которого выбросы диоксида серы к 2030 году сократятся на 95%.

Охрана окружающей среды

Компания уже добилась значительных успехов в сокращении воздействия на окружающую среду: интенсивность выбросов загрязняющих веществ уменьшилась на 20,7% по сравнению с 2019 г., интенсивность выбросов парниковых газов сократилась на 23,3%. Кроме того, была значительно снижена интенсивность потребления энергии (на 22,4% к 2019 г.) и воды (на 14% к 2019 г). Доля электроэнергии, полученной из возобновляемых источников, увеличилась до 46%, что является одним из самых высоких показателей в металлургической промышленности.

Самое главное – несмотря на пандемию и вызванный ею спад экономики, разрушение логистических цепочек и аварию на Норильской ТЭЦ-3 компания не сократила ни одну инвестиционную программу и не остановила дорогостоящий «серный проект». Он продолжается в хорошем темпе, и мы можем в ближайшее время получить значительный экологический эффект. Для нас как для комитета по промышленной политике очень важно устойчивое развитие всех компаний, работающих на территории края. Потому что мы получаем от этого налоговые и социальные эффекты. От «здоровья» крупных компаний зависит и развитие малого бизнеса в крае, мы обсуждали эту тему в ходе одного из круглых столов на Красноярском экономическом форуме. Возле крупного бизнеса всегда формируется экосистема малых предприятий, которые закрывают его потребности. Уровень развития малого и среднего предпринимательства также говорит об экономическом здоровье региона», - считает депутат Заксобрания, глава комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов.

Защита людей

Большой блок целевых показателей устойчивого развития касается персонала: компания значительно улучшила меры производственной безопасности, на треть сократив количество несчастных случаев на производстве. К этому же направлению можно отнести и работу по противодействию распространению коронавирусной инфекции. «Норникель» выделил более 20 млрд рублей на закупку медицинского оборудования, лабораторий, тестов, средств индивидуальной защиты и других необходимых материалов.

Несмотря на спад в экономике, спровоцированный пандемией, компания полностью сохранила весь штат сотрудников и даже увеличила им зарплату – почти на 11%.

В полном объеме сохранились благотворительные программы, а по ряду направлений компания даже увеличила объемы поддержки, разработав дополнительные программы, например, по развитию малого и среднего бизнеса, а также коренных народов. В итоге на социальные и благотворительные программы было направлено более 47 млрд рублей, это на треть больше, чем в 2019 году.

Мы обязательно обсудим отчет об устойчивом развитии «Норникеля» на комитетах, для себя я отметил главные темы: высокий уровень охраны труда и промышленной безопасности, а также высокий уровень социальной защищенности сотрудников. Отметил и усилия «Норникеля» в противодействии распространению коронавирусной инфекции, компания много сил и средств вложила в закупку оборудования и расходных материалов, организацию медицинской помощи, это, безусловно, помогло краю справиться с пандемией. Отмечу и то, что компания увеличивает выпуск продукции высоких переделов, что делает ее еще более стабильной. Мы не можем обойти тот факт, что «Норникель» – крупнейший налогоплательщик края, это не даже не спасательный круг, а ковчег, который удерживает на плаву бюджет региона и все наши социальные программы», - отметил депутат Заксобрания, член комитетов по природным ресурсам и экологии, по делам Севера и КМНС Павел Семизоров.

Международная оценка

Усилия «Норникеля» в области корпоративной социальной ответственности отмечены международными экспертами и ведущими рейтинговыми агентствами. В частности, EcoVadis повысило оценку компании с 33 до 48 баллов из 100 возможных, отметив улучшение по всем основным направлениям, включая защиту окружающей среды и соблюдение прав человека и прав трудящихся. Улучшена оценка S&P Global: по оценке SAM Corporate Sustainability Assessment «Норникель» получил 44 баллов из 100 против 33 баллов годом ранее. Кроме того, «Норникель» вошел в список наиболее отличившихся компаний рейтинга Institutional Investor 2020 Emerging EMEA Executive Team в секторе металлургии и горной добычи. Компания вошла в тройку лучших в том числе в категории ESG.