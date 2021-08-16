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«Норникель» закупит современное оборудования для Талнахской фабрики

«Норникель» закупит современное оборудования для Талнахской фабрики
Иллюстрация: sgnorilsk.ru

Закупка пройдет в рамках модернизации обогатительной фабрики и строительства ее третьего пусковогокомплекса. Контракт с финской компанией уже подписан.

#НОВОСТИ
Компания Metso Outotec поставит оборудование для Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ), которая входит в состав «Норникеля». Контракт между сторонами был подписан на днях, сообщили в пресс-службе металлургического концерна.
 
Стоимость контракта не разглашается. Однако известно, что речь идет о покупке более 100 флотомашин TankCell<sup class="reg">®</sup>, системы автоматизации для нового отделения флотации третьего пускового комплекса ТОФ, а также запасных частей и расходных материалов. Помимо этого договором предусматривается модернизация трех имеющихся сгустителей.
Решения, поставляемые в рамках нового контракта, играют важную роль в проекте расширения производственных мощностей Талнахской обогатительной фабрики (третий пусковой комплекс). В свою очередь, этот проект — один из ключевых в реализации нашей стратегии устойчивого производства металлов, необходимых для „зеленой“ трансформации мировой экономики», — говорит руководитель Блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий.
Строительство третьего пускового комплекса Талнахской обогатительной фабрики является частью стратегии «Норникеля». Обновленное предприятие сможет перерабатывать до 18 млн руды в год. Ввести его в эксплуатацию планируют в 2023 году и за пару лет перевести на ТОФ всю руду, добываемую талнахскими рудниками.
Оборудованный по последнему слову техники третий пусковой комплекс обеспечит повышение качества никелевого концентрата. Это благоприятно отразится на плавильных мощностях Надеждинского металлургического завода. Кроме этого значительно улучшится экологическая ситуация», — говорят в компании.
Стоимость проекта оценивается примерно в 40 млрд рублей.
Metso Outotec уже поставляла оборудование и технологические решения для измельчения и переработки руды для первой и второй очередей Талнахской обогатительной фабрики. И мы признательны, что нас вновь выбрали в качестве поставщика надежных решений для такого значимого проекта, как ее модернизация», — сказал генеральный директор финской компании Маркку Терасвасара.
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Компания помогла открыть международный центр для проведения подобных исследований при одном из ведущих вузов России, с которым сотрудничает не первый год.

«Норникель» и «Росатом» продлили ледокольное соглашение

Предыдущий вариант соглашения был подписан в 2018 году. Теперь его продлили до 2030 года. Также металлурги могут проинвестировать строительство новых ледоколов.

Автор: Петр Савельев
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