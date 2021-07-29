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«Норникель» заинтересовался водородной энергетикой

«Норникель» заинтересовался водородной энергетикой
Иллюстрация: energiaoltre.it

Компания помогла открыть международный центр для проведения подобных исследований при одном из ведущих вузов России, с которым сотрудничает не первый год.

#НОВОСТИ
Компания «Норникель» проспонсировала создание Международного центра водородной энергетики при Московском государственном институте международных отношений (МГИМО МИД РФ).
 
Развитие водородной энергетики определено как одна из основных целей России на рынке энергоносителей. Дело в том, что его (водорода) энергоемкость в 2,5 выше, чем у бензина. К тому же он чрезвычайно экологичен.
 
На этом этапе центр займется анализом мирового опыта в сфере применения водородной энергетики и разработкой новых способов получения этого газа.
Перспективные научные исследования крайне важны, хотя могут не сразу приносить отдачу. Но мы строим „зеленую“ экономику — „Норникель“ крайне заинтересован в использовании экологически нейтральных энергоносителей, чтобы наши металлы не только способствовали строительству экономики, минимально влияющей на окружающую среду, но и сам процесс их производства отличался низким техногенным следом», — говорит президент металлургического концерна Владимир Потанин.
Участие «Норникеля» в проекте водородной энергетики абсолютно согласуется с его новой социально-экологической стратегией, принятой в этом году. В качестве одного из ее направлений заявлено снижение влияния предприятий компании на атмосферный воздух. Добиваться этого компания собирается, не только непосредственно сокращая выбросы (Серный проект в Норильске), но и совершенствуя технологические процессы. Как пример, запуск производства углеродно-нейтрального никеля.
 
Сотрудничество с вузами — также часть экономической стратегии «Норникеля». Помимо исследовательской части, компания с ео помощью решает задачи развития своего кадрового потенциала. Так, в том же МГИМО с 2017 года работает кафедра корпоративной безопасности, созданная в содружестве с металлургами. А в этом году компания запустила профильную магистратуру в МФТИ.
 
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Автор: Петр Савельев
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