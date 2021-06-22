«Норникель» взял «зеленый» вектор производства

Компания презентовала общественности стратегию своей экологизации, утвержденную в этом году. Она касается не только производственных процессов, но и социальных аспектов

Новую социально-экологическую стратегию «Норникеля» ее совет директоров утвердил еще 1 июня 2021 года. На днях ее представили общественности и экспертному сообществу в рамках круглого стола «Арктические исследования для устойчивого развития экологической безопасности», который проводила Общественная палата РФ.

От проектов к стратегии

Экологическими проектами «Норникель» занимается давно и плотно. Так, только в 2020 году на эти нужды было потрачено 34,6 млрд рублей. Однако новая программа разительно отличается от всего, что делалось до этого. И в первую очередь своей комплексностью. Как рассказал старший вице-президент по устойчивому развитию компании Андрей Бугров, она (программа) соответствует не только российским природоохранным нормам, но и международным.

Над стратегией работало более 40 экспертов. Мы учли пожелания как инвесторов, так и ключевых заказчиков; сопоставили опыт „Норникеля“ с передовыми практиками наших конкурентов. В итоге получился документ, в котором отражены очень многие аспекты экологизации деятельности компании», — рассказал Бугров.

Всего в стратегии прописана 21 цель, но в качестве приоритетных заявлено шесть программ:

«Чистая энергия (направлена на удержание выбросов парниковых газов);

«Чистый воздух» (сокращение выбросов диоксида серы);

«Чистая вода» (снижение объемов сброса загрязняющих веществ);

Управление хвостохранилищами и отходами (повышение доли утилизации минеральных и неминеральных отходов);

«Чистая почва» (ежегодное восстановление земель);

«Биоразнообразие» (восстановление экосистемы регионов присутствия).

Рассчитана стратегия до 2030 года. Ее инвестиционная емкость, по оценкам Бугрова, составит чуть меньше 1 млрд долларов в год.

Примерка по месту

Реализовывать новую стратегию компания планирует во всех территориях, где расположены ее предприятия: это Норильский промрайон, Кольский и Забайкальский. Всего в ней заложено 307 мероприятий (127 в Норильске, 140 на Кольском полуострове и 40 в Забайкалье). Часть из них носит общий характер (например, так называемый «Серный проект», который реализуется в Норильском и Кольском дивизионах, или создание системы экологического мониторинга). Но будут и региональные особенности.

Так, к примеру, в Норильском промрайоне в приоритете идет реконструкция ТЭЦ-2 и реновация сетей теплоснабжения, а также очистка шахтных воды и развитие мусоропереработки. В Кольском дивизионе упор будет сделан на перевод энергосистемы с мазутных ТЭЦ на электрокотлы, гидро- и атомную генерацию. В забайкальские же предприятия частично (примерно 20%) переведут на солнечные источники электроэнергии.

Помимо этого мы активно ищем технологии, которые можно было бы масштабировать и применить в практике экологизации „Норникеля“. Также нам очень нужны квалифицированные кадры». — говорит Андрей Бугров.

Человечный Север

Помимо производственных аспектов, в новой стратегии учтены и сугубо социальные. Особенно в части коренных малочисленных народов Севера, проживающих в территориях, где работает «Норникель».

Как рассказал вице-президент по региональным и федеральным программам компании Андрей Грачев, металлурги активно взаимодействуют с КМНС.

Совместно с ними разработаны программы развития экономики традционного природопользования. Проведена этнологическая экспертиза факторов устойчивого развития коренных народов, благодаря которой мы понял где и какие у них проблемы. В итоге очень многие уже получили компенсационные выплаты, а остальные готовят документы», — говорит он.

Для того, чтобы повысить качество диалога с общинами КМНС, в норильском дивизионе компании даже создали отдельно подразделение по работе с коренными народами Таймыра, в которое вошли и их представители.

В результате сегодня мы ведем активный диалог с „Норникелем“. Нас никто не ограничивает в плане предложений и решений. В частности, сейчас мы ведем переговоры по закупке продукции наших промыслов и помощи в плане организации ее переработки», — рассказал председатель Ассоциации коренных народов Таймыра Григорий Дюкарев.

Ученый ход

Этнологическая экспедиция, далеко не единственный пример сотрудничества «Норникеля» с научным сообществом. Оно и понятно, ведь Реализовать (да и разработать) столь масштабную программу экологической модернизации без участия ученых, было бы крайне затруднительно.

Масштабность и стратегические перспективы „Норникеля“ требуют всеобъемлющих научных исследований арктической зоны. И наоборот, результаты исследования дают импульс развитию нашей компании», — говорит Андрей Грачев.

Руководствуясь этими соображением, в прошлом году Сибирское отделение Российской академии наук, при поддержке «Норникеля», провело Большую норильскую экспедицию, целью которой, в ряду прочего, было установить сегодняшнее положение дел в экологии Таймыра. Эти результаты позволили определить перечень необходимых мер и перейти к разработке новых принципов организации деятельности в Арктике.

Правда, по признанию ученых, для того, что достоверно и полно установить степень накопленного экологического ущерба, нужны дополнительные исследования. Поэтому летом этого года Большая норильская экспедиция повторится. И в этот раз она будет посвящена ландшафтным, почвенным и ботаническим исследованиям.

Одна из самых больших задач, стоящих перед нами, — определение фоновых значений: что есть фон для этой территории, а что — техногенное воздействие. Также мы планируем разработать препарат на основе местных углеводородокисляющих бактерий, чтобы рекомендовать его компании для переработки собранных загрязненных грунтов», — рассказал директор научно-исследовательского центра «Экология» СО РАН и руководитель Большой норильской экспедиции Николай Юркевич.

Плюс к этому, весной этого года на севере Красноярского края прошла еще одна экспедиция. Ее организовал Фонд полярных исследований Артура Чилингарова при поддержке все того же «Норникеля». Стартовала она 25 марта этого года. В ней были задействованы представители 10 институтов. В результате было собрано 374 пробы на 27 контрольных точках.

Цели и задачи этих двух экспедиций отчасти пересекаются, что позволит верифицировать полученные данные. Результаты этих исследований мы готовы предоставить любым промышленным компаниям. Сами же будем использовать их при разработке обновленной концепции развития „Норникеля“», — говорит Грачев.

По словам Андрея Бугрова, готовность к диалогу со всеми участниками процесса, крайне важна для эффективной реализации новой стратегии «Норникеля» в Арктике.