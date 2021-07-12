Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.07
74,46
88,13
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Победители студенческого конкурса «Твой ход» пройдут стажировку на «Норникеле»

Победители студенческого конкурса «Твой ход» пройдут стажировку на «Норникеле»
Иллюстрация: luchshie-akcii.ru

Компания выступает партнером конкурса и разрабатывает один из его блоков, который посвящен развитию городской среды. Для победителей конкурса металлурги приготовили еще несколько призов.

#НОВОСТИ
Авторы лучших проектов и идей Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» смогут пройти стажировку на предприятиях «Норникеля». Об этом рассказали в пресс-службе металлургического концерна.
 
«Твой ход» в этом году проходит в 11 направлениях, выбрать одно из которых участники конкурса должны до 23 июля:
  • «Расширяю границы возможного»;
  • «Открываю страну»;
  • «Двигаю прогресс»;
  • «Меняю города»;
  • «Вдохновляю»;
  • «Развиваю среду»;
  • «Берегу природу»;
  • «Делаю добро»;
  • «Говорю о главном»;
  • «Помню о важном»;
  • «Создаю новое».
«Норникель» разрабатывает образовательную программу по направлению «Развиваю среду». Это будет серия видеороликов, в которых зрителям расскажут, что такое городская среда, как сделать ее комфортной для проживания, как функционируют общественные пространства, работают новые формы коллаборации и краудсорсинга, как создавать и развивать сообщества.
Один из элементов социальной миссии нашей компании — повышение качества жизни в регионах бизнеса „Норникеля“. Чтобы осуществить это, нашей команде нужны молодые, талантливые, профессиональные и неравнодушные люди, которые, как и „Норникель“, своими приоритетами видят ответственное отношение к окружающей среде и внедрение новых технологий развития», — говорит президент «Норникеля» Владимир Потанин.
В финале конкурса, экспертное жюри отберет лучшие проекты, заявленные на этом направлении. Их авторы и поедут на стажировку в «Норникель», а также получат рекомендации для трудоустройства в администрацию Норильска, в котором расположен Заполярный филиал компании.
 
Помимо этого компания приготовила еще ряд ценных призов для активных участников программы. Одни из них — это путешествие на плато Путорана, включенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Очень важно, что уже во время обучения в вузе участники конкурса смогут попасть на стажировки в ведущие компании страны, попробовать свои силы в выбранной области и нарастить профессиональный капитал. Это имеет особую актуальность для Красноярского края, где сконцентрированы крупнейшие индустрии страны», — говорит Денис Гуц, проректор по учебной работе Сибирского федерального университета, студенты которого активно включились в конкурс.
Вместе с «Норникелем» партнерами конкурса «Твой Ход» выступают и другие крупные российские компании — например, РЖД, «Росатом» ДОМ.РФ. Организован же он автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» и Национальной лигой студенческих клубов при поддержке Минобрнауки РФ и Росмолодежи.
 
Помимо стажировок на предприятиях-партнерах, победители конкурса получат и финансовые поощрения. Речь идет о двух видах грантов: по 1 млн рублей (его можно потратить на личные нужды) и по 2,5 млн рублей (его можно потратить на развитие своего вуза или факультета). Эти деньги, кстати, не будут облагаться налогом на доходы физических лиц — соответствующее постановление в конце июня этого года подписали в правительстве РФ.
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Замок с уценкой: почему не продается особняк Анатолия БыковаЗамок с уценкой: почему не продается особняк Анатолия Быкова
  • «ЕР» утвердила кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края«ЕР» утвердила кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края
  • Через 20 дней: назван срок пикового роста коронавируса в КрасноярскеЧерез 20 дней: назван срок пикового роста коронавируса в Красноярске
  • Красноярск ожидает потепление на выходныхКрасноярск ожидает потепление на выходных
  • Клещи сохраняют активность в Красноярском краеКлещи сохраняют активность в Красноярском крае
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.