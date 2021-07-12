Победители студенческого конкурса «Твой ход» пройдут стажировку на «Норникеле»

Компания выступает партнером конкурса и разрабатывает один из его блоков, который посвящен развитию городской среды. Для победителей конкурса металлурги приготовили еще несколько призов.

Авторы лучших проектов и идей Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» смогут пройти стажировку на предприятиях «Норникеля». Об этом рассказали в пресс-службе металлургического концерна.

«Твой ход» в этом году проходит в 11 направлениях, выбрать одно из которых участники конкурса должны до 23 июля:

«Расширяю границы возможного»;

«Открываю страну»;

«Двигаю прогресс»;

«Меняю города»;

«Вдохновляю»;

«Развиваю среду»;

«Берегу природу»;

«Делаю добро»;

«Говорю о главном»;

«Помню о важном»;

«Создаю новое».

«Норникель» разрабатывает образовательную программу по направлению «Развиваю среду». Это будет серия видеороликов, в которых зрителям расскажут, что такое городская среда, как сделать ее комфортной для проживания, как функционируют общественные пространства, работают новые формы коллаборации и краудсорсинга, как создавать и развивать сообщества.

Один из элементов социальной миссии нашей компании — повышение качества жизни в регионах бизнеса „Норникеля“. Чтобы осуществить это, нашей команде нужны молодые, талантливые, профессиональные и неравнодушные люди, которые, как и „Норникель“, своими приоритетами видят ответственное отношение к окружающей среде и внедрение новых технологий развития», — говорит президент «Норникеля» Владимир Потанин.

В финале конкурса, экспертное жюри отберет лучшие проекты, заявленные на этом направлении. Их авторы и поедут на стажировку в «Норникель», а также получат рекомендации для трудоустройства в администрацию Норильска, в котором расположен Заполярный филиал компании.

Помимо этого компания приготовила еще ряд ценных призов для активных участников программы. Одни из них — это путешествие на плато Путорана, включенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Очень важно, что уже во время обучения в вузе участники конкурса смогут попасть на стажировки в ведущие компании страны, попробовать свои силы в выбранной области и нарастить профессиональный капитал. Это имеет особую актуальность для Красноярского края, где сконцентрированы крупнейшие индустрии страны», — говорит Денис Гуц, проректор по учебной работе Сибирского федерального университета, студенты которого активно включились в конкурс.

Вместе с «Норникелем» партнерами конкурса «Твой Ход» выступают и другие крупные российские компании — например, РЖД, «Росатом» ДОМ.РФ. Организован же он автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» и Национальной лигой студенческих клубов при поддержке Минобрнауки РФ и Росмолодежи.

Помимо стажировок на предприятиях-партнерах, победители конкурса получат и финансовые поощрения. Речь идет о двух видах грантов: по 1 млн рублей (его можно потратить на личные нужды) и по 2,5 млн рублей (его можно потратить на развитие своего вуза или факультета). Эти деньги, кстати, не будут облагаться налогом на доходы физических лиц — соответствующее постановление в конце июня этого года подписали в правительстве РФ.