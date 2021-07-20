«Норникель» и МФТИ набирают студентов в профильную ИТ-магистратуру

Разработанная вузом и металлургами программа ориентирована на развитие у студентов ключевых компетенций в области цифровой трансформации бизнеса компании.

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) завершается первый этап отбора в магистратуру «Artificial Intelligence Transfomation в промышленности», созданную при вузе с участием компании «Норникель».

Набор студентов стартовал 1 июня 2021 года, а с 13 июля пожелавшие учиться по этому направлению принимали участие в отборочном испытании, которое должно показать их навыки машинного обучения. Причем на реальных данных «Норникеля». Завершается хакатон сегодня — 19 июля. А через девять дней прошедших дальше ждет второй тур — собеседование со специалистами металлургической компании.

Разработкой программы магистратуры, МФТИ и «Норникель» занимались три месяца до ее запуска. Рассчитана она на два года. Учить студентов будут собственно в МФТИ, а практические занятия будут проходить в главном офисе компании.

В программе особое внимание уделено курсам „Machine Learning“, „Deep Learning“, „Computer Vision“, „Анализ данных“. Практические занятия будут посвящены решению актуальных бизнес-задач компании с использованием новых технологических инструментов и цифровых платформ», — рассказывают металлурги.

Все затраты на обучение «Норникель» берет на себя — вплоть до выплаты стипендий (20 000 рублей в первый год обучения и 50 000 рублей во второй). По окончании обучения, выпускники смогут продолжить строить свою карьеру в подразделениях концерна, занимающихся цифровой трансформацией ее производственных процессов.

Это не первый опыт сотрудничества «Норникеля» и МФТИ. Так в июне 2019 года вуз и компания, при участии IBM, договорились открыть на Физтехе центр компетенций для проведения научных исследований и подготовки ИТ-специалистов для горнорудной отрасли. Как говорил тогда Сергей Батехин, отвечавший в то время за инновационное развитие «Норникеля» (ныне он генеральный директор «Интерроса»), подобные шаги являются частью стратегии компании, направленной на развитие ее кадрового потенциала.

Новый центр не только будет вести подготовку специалистов в цифровой области, но и обеспечит процесс исследования, разработки и применения перспективных технологий, в том числе и технологии распределенных реестров [блокчейн], в рамках проектов „Норникеля“», -отмечал он.

Плюс к этому компания выступила партнером студенческого конкурса «Твой ход», дав, в ряду прочего, победителям возможность пройти стажировку на своих предприятиях.