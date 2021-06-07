Первая партия углеродно-нейтрального никеля будет продаваться в цифровой форме

Торговаться этот металл будет на цифровой площадке, с которой сотрудничает «Норникель». В ближайшее время она может начать работать и в России — заявку на лицензию в Центробанк уже подали.

«Норникель» готовится выпустить первую партию углеродно-нейтрального никеля (металл, произведенный с нулевым выбросом углекислого газа). Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил генеральный директор компании «Интеррос» (владеет 34,6% акций «Норникеля») Сергей Батехин.

Производство металла по такой технологии — это один из шагов компании по реализации новой социально-экологической стратегии, построенной по стандартам ESG, которые предполагают ответственное отношение бизнеса к окружающей среде и проактивный характер деятельности предприятий в этом направлении.

В связи с введением принципов ESG очень важным становится контроль цепочек поставок на каждом жизненном цикле движения товара. И мы, как производитель никеля, заинтересованы в том, чтобы наш металл покупали компании, которые хотят, чтобы он соответствовал этим стандартам», — говорит Батехин.

Решить эту задачу «Норникель» собирается, продавая углеродно-нейтральный никель в виде так называемых индустриальных токенов — цифровой эквивалент договора на поставку металла, построенный на базе технологии блокчейн. Реализовываться эти токены будут через международную биржу Atomyze, одним из инвесторов которой является «Интеррос».

Смарт-контракт [токен] позволяет хранить информацию о том, где было добыто сырье, кому поставлено, по каким технологиям произведен металл. В таком виде углеродно-нейтральный никель, может быть интересен как индустриальном потребителям — например, производителям электромобилей [никель используется в аккумуляторах для таких машин] — так и тем, кто будет впоследствии утилизировать эти батарее», — сказал Батехин.

Программу оцифровывания физических активов (токенизация) «Норникель» запустил еще в 2019 году, когда присоединился к проекту Hyperledger (основан консорциумом Linux Foundation), а в декабре 2020-го — разместили первые палладиевые токены на Atomyze, став первой промышленной компанией в мире, использующий эту площадку.

Сейчас она работает только в Швейцарии и США. Но, благодаря принятию закона о цифровых финансовых активах, Atomyze подал на лицензию в Банк России. Мы надеемся, что ЦБ нам ее выдаст», — говорит гендиректор «Интерроса».