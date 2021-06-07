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Первая партия углеродно-нейтрального никеля будет продаваться в цифровой форме

Первая партия углеродно-нейтрального никеля будет продаваться в цифровой форме
Иллюстрация: cointelegraph.com

Торговаться этот металл будет на цифровой площадке, с которой сотрудничает «Норникель». В ближайшее время она может начать работать и в России — заявку на лицензию в Центробанк уже подали.

#НОВОСТИ
«Норникель» готовится выпустить первую партию углеродно-нейтрального никеля (металл, произведенный с нулевым выбросом углекислого газа). Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил генеральный директор компании «Интеррос» (владеет 34,6% акций «Норникеля») Сергей Батехин.
 
Производство металла по такой технологии — это один из шагов компании по реализации новой социально-экологической стратегии, построенной по стандартам ESG, которые предполагают ответственное отношение бизнеса к окружающей среде и проактивный характер деятельности предприятий в этом направлении.
В связи с введением принципов ESG очень важным становится контроль цепочек поставок на каждом жизненном цикле движения товара. И мы, как производитель никеля, заинтересованы в том, чтобы наш металл покупали компании, которые хотят, чтобы он соответствовал этим стандартам», — говорит Батехин.
Решить эту задачу «Норникель» собирается, продавая углеродно-нейтральный никель в виде так называемых индустриальных токенов — цифровой эквивалент договора на поставку металла, построенный на базе технологии блокчейн. Реализовываться эти токены будут через международную биржу Atomyze, одним из инвесторов которой является «Интеррос».
Смарт-контракт [токен] позволяет хранить информацию о том, где было добыто сырье, кому поставлено, по каким технологиям произведен металл. В таком виде углеродно-нейтральный никель, может быть интересен как индустриальном потребителям — например, производителям электромобилей [никель используется в аккумуляторах для таких машин] — так и тем, кто будет впоследствии утилизировать эти батарее», — сказал Батехин.
Программу оцифровывания физических активов (токенизация) «Норникель» запустил еще в 2019 году, когда присоединился к проекту Hyperledger (основан консорциумом Linux Foundation), а в декабре 2020-го — разместили первые палладиевые токены на Atomyze, став первой промышленной компанией в мире, использующий эту площадку.
Сейчас она работает только в Швейцарии и США. Но, благодаря принятию закона о цифровых финансовых активах, Atomyze подал на лицензию в Банк России. Мы надеемся, что ЦБ нам ее выдаст», — говорит гендиректор «Интерроса».
Напомним, что на прошлой неделе Совет директоров «Норникеля» одобрил новую стратегию компании в области экологии. На ее реализацию металлурги планируют потратить минимум 5,6 млрд долларов (по ряду направлений расходы еще предстоит уточнить).
Автор: Евгений Волошинский
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