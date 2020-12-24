Палладиевый фонд «Норникеля» выпустил токены для промышленных клиентов

Компания переводит часть контрактов с крупными промышленными партнерами в цифровой формат. Это обеспечит эффективность и прозрачность по всей цепочке поставок металла.

Global Palladium Fund, палладиевый фонд, учрежденный «Норникелем», выпустил токены на цифровой платформе Atomyze, созданной при поддержке ряда международных инвесторов. Компания планирует с помощью платформы токенизировать часть контрактных объемов поставок и усилить свое предложение для заинтересованных индустриальных и институциональных игроков.

Наша компания развивается и задает новые стандарты, переходя на цифровые транзакции. Токены, выпущенные на платформе Atomyze, позволят Глобальному палладиевому фонду эффективно и прозрачно реализовывать продукцию «Норникеля» широкому кругу покупателей, заинтересованных в цифровых решениях. Мы уверены, что это даст горнодобывающей промышленности возможность гарантировать ответственный выбор поставщиков», - сообщил Антон Берлин, вице-президент — руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля».

Первые контрагенты — давние промышленные партнеры «Норникеля» международные товарно-сырьевые компании Traxys и Umicore — присоединились к проекту после того, как компания анонсировала стратегические планы встраивать бизнес в цифровую экосистему, позволяющую отслеживать происхождение производимых им металлов.

Платформа по токенизации промышленных активов Atomyze способна осуществить революцию на товарно-сырьевом рынке. Мы счастливы быть одними из первых, кто получил доступ к ней, и уверены, что эта новая экосистема сделает каждодневные транзакции более гибкими, экологически ответственными и выгодными», - отметил председатель совета директоров Traxys Алан Доктер.

В основе платформы Atomyze, которой управляет швейцарская компания Tokentrust AG, лежит технология распределенного реестра, позволяющая переводить физические активы в цифровую форму. Atomyze построена на базе блокчейн-технологии Hyperledger Fabric, чтобы обеспечивать упрощенный цифровой доступ к сырьевым и малоликвидным рынкам. Global Palladium Fund выпускает токены, обеспеченные резервами всего портфеля металлов, производимых «Норникелем». Фонд стал первым эмитентом платформы.