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«Норникель» приступил к производству углеродно-нейтрального никеля

«Норникель» приступил к производству углеродно-нейтрального никеля
Иллюстрация: nornickel.com

Пока основной площадкой для производства этого металла будет Норильский комбинат, но в ближайшее время эту практику распространят и на кольский филиал компании.

#НОВОСТИ
Первая партия углеродно-нейтрального никеля от «Норникеля», ушла в производство. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
 
Это стало результатом целого комплекса мер по декарбонизации всей цепочки производственных процессов металлургического гиганта. Основную же роль сыграла модернизация Усть-Хантайской ГЭС, которая питает производственные объекты «Норникеля» на Таймыре. В частности, на ней заменили гидроагрегаты, что позволило нарастить долю станции в энергобалансе компании до 46%, а по объектам Норильского промрайона — до 55%.
 
Как говорят в компании, в ближайшее время практика производства углеродно-нейтрального никеля будет внедрена и на еще одном объекте «Норникеля» — Кольской ГМК. Это произойдет как только будут получены заключения международных аккредитованных аудиторов, подтверждающие методологию расчета углеродного следа никеля, произведенного эти подразделением.
Крайне важно то, что выпуск углеродно-нейтрального никеля стал возможен не за счет покупки квот на выбросы СО2, а благодаря усилиям компании по снижению выбросов. Это в очередной раз доказывает, что „Норникель“ разделяет мировую экологическую повестку. Для нас важно, что эффект от мероприятий по сокращению выбросов СО2 не разовый, а кумулятивно снижает вредную нагрузку на окружающую среду», — говорит глава Кольского дивизиона «Норникеля». Евгений Борзенко.
Напомним, что первую партию углеродно-нейтрального никеля, компания планирует реализовать в цифровом формате — в виде токенов через биржу Atomyze. Также на днях «Норникель» разместил никелевые и медные ЕТС (цифровые биржевые инструменты) на Лондонской фондовой бирже.
Автор: Петр Савельев
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