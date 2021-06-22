«Норникель» приступил к производству углеродно-нейтрального никеля

Пока основной площадкой для производства этого металла будет Норильский комбинат, но в ближайшее время эту практику распространят и на кольский филиал компании.

Первая партия углеродно-нейтрального никеля от «Норникеля», ушла в производство. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Это стало результатом целого комплекса мер по декарбонизации всей цепочки производственных процессов металлургического гиганта. Основную же роль сыграла модернизация Усть-Хантайской ГЭС, которая питает производственные объекты «Норникеля» на Таймыре. В частности, на ней заменили гидроагрегаты, что позволило нарастить долю станции в энергобалансе компании до 46%, а по объектам Норильского промрайона — до 55%.

Как говорят в компании, в ближайшее время практика производства углеродно-нейтрального никеля будет внедрена и на еще одном объекте «Норникеля» — Кольской ГМК. Это произойдет как только будут получены заключения международных аккредитованных аудиторов, подтверждающие методологию расчета углеродного следа никеля, произведенного эти подразделением.

Крайне важно то, что выпуск углеродно-нейтрального никеля стал возможен не за счет покупки квот на выбросы СО2, а благодаря усилиям компании по снижению выбросов. Это в очередной раз доказывает, что „Норникель“ разделяет мировую экологическую повестку. Для нас важно, что эффект от мероприятий по сокращению выбросов СО2 не разовый, а кумулятивно снижает вредную нагрузку на окружающую среду», — говорит глава Кольского дивизиона «Норникеля». Евгений Борзенко.