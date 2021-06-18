«Норникель» вывел металлические токены на Лондонскую фондовую биржу

В таком виде металлы дешевле хранить и удобнее оборачивать, а их цена привязана к Лондонской бирже металлов. Это первое подобное размещение в истории.

Глобальный палладиевый фонд «Норникеля» (GPF) разместил на Лондонской фондовой бирже цифровые биржевые инструменты (ETC), обеспеченные медью и никелем. Об этом рассказали в пресс-службе металлургической компании.

Мы стремимся к демократизации инвестиций в драгоценные и цветные металлы. Новые ETC на никель и медь обладают такими преимуществами, как низкие издержки владения, высокая прозрачность оборота, безопасность и стабильное предложение», — говорит генеральный директор GPF Александр Стоянов.

Сам металл, которым обеспечены размещенные токены, хранится на складах в Роттердаме. А ETC выпускаются на международной бирже Atomyze по технологии Hyperledger Blockchain, которая позволяет создавать приватные реестры данных о происхождении, владении и хранении металла.

За счет отсутствия необходимости физического хранения приобретенных активов, ETC «Норникеля» обладают крайне привлекательной стоимостью владения ими: у медных соотношение общих расходов составляет 0,85%, а у никелевых — 0,75%. Цена же привязана к спот-ценам на Лондонской бирже металлов.

Напомним, что первые «металлические» токены GFP выпустил в декабре 2020 года. Они были обеспечены собственно палладием. А в начале 2021-го их список пополнился золотыми, серебряными и платиновыми ETC. Сейчас все эти цифровые биржевые инструменты (включая медные и никелевые) получили листинг на Borsa Italiana (Итальянская фондовая биржа). Это размещение стало крупнейшим подобным за последние десять лет.

Новые цифровые инструменты — это прекрасная возможность для инвесторов воспользоваться растущим спросом на никель и медь сегодня, когда мир вступает в активную фазу перехода к зеленой экономике», — говорит руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля» Антон Берлин.