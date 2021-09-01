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На Таймыре хотят построить продовольственный логистический центр

Дудинка
Дудинка. Автор фото: Александр Будный. Иллюстрация: pilothub.ru

Так власти планируют снабжать север Красноярского края сельхозпродукцией, производимой в центральной и южной части региона. Так они собираются сдержать сезонный рост цен в северных районах.

#НОВОСТИ
Логистический центр для поставок продовольствия на север Красноярского края хотят построить на Таймыре. Об этом на встрече с жителями Дудинки рассказал спикер Законодательного Собрания региона Дмитрий Свиридов.
 
Этот комплекс должен стать звеном в цепи поставок продуктов, произведенных в центральных и южных районах края, в его северные территории.
Организация логистической схемы, по которой юг края будет кормить север, выгодна всем: аграриям, которым будет оказана помощь в реализации продукции; северянам, которые смогут получать свежее и качественное продовольствие; крупным инвесторам, которые заходят сегодня на Таймыр», — сказал Свиридов.
Где и когда этот центр будет построен, пока неизвестно. По словам спикера ЗС, в скором времени в Красноярске соберется совещание с участием всех сторон процесса, на котором этот вопрос будет обсуждаться.
Необходимо понять, где он появится, определиться с местом, земельным участком, разработать рабочую логистическую схему по доставке продуктов с участием всех заинтересованных сторон: аграрных предприятий региона, краевых и муниципальных властей северных территорий, крупных инвесторов („Норникель“ и „Роснефть“), транспортных компаний», — заявил Свиридов.
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Автор: Петр Савельев
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