«Осталось утвердить» — разработка плана развития Норильска практически завершена

В рамках его реализации в северном городе построят новые социальные объекты и проведут реновацию жилья. Документ уже практически готов и ждет утверждения на уровне федеральной власти.

Правительству России в ближайшее время представят комплексный план социально-экономического развития Норильска. Об этом во время своего рабочего визита в город рассказал замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков.

План у нас практически готов. Те маленькие штрихи, которые остались, будут нами урегулированы в ближайшее время. Далее план будет направлен на утверждение в правительство России, где его вынесут на рассмотрение соответствующего управления и курирующего вице-премьера Юрия Трутнева», — сообщил чиновник.

Разработка плана обновления Норильска началась весной этого года — после подписания четырехстороннего соглашения между министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством Красноярского края, администрацией города и компанией «Норникель». Согласно этому документу на развитие северного форпоста региона планируется потратить порядка 120 млрд рублей (67,7% этих денег выделят металлурги). Плюс к этому, позже «Норникель» объявил, что направит еще 150 млрд рублей на строительство трех детских садов, школы, больницы, социального центра и нового пожарного депо, которых нет в комплексном плане.

Сегодня подрядчики уже приступили к строительству ряда объектов. Мы [в рамках визита Волкова] были на площадке в Талнахе, где появится поликлиника на 1 100 посещений в сутки, в которой можно будет сдавать 4,5 тысячи анализов в день. Мы были и возле пожарного депо, которое строится с опережением графика. Также осмотрели площадку, где появится самая современная в Норильске школа, и площадки под размещение двух новых девятиэтажных домов», — рассказал Вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев.

Представлявший на встрече краевую власть вице-премьер Николай Зуев, заверил, что правительство региона со своей стороны старается оказывать «всю необходимую поддержку» компании в реализации задуманного.

Хочу поблагодарить коллег из компании „Норникель“ и администрации Норильска. Даже не дожидаясь подписания комплексного плана, которое, мы надеемся, произойдет в течение нескольких недель, компания приступила к ряду мероприятий», — заказал он.

Заканчивая рабочую встречу Павел Волков отметил, что главная задача комплексного плана социально-экономического развития Норильска — сделать жизнь в северном годе комфортной.