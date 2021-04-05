Мэрия Норильска хочет сделать городской аэропорт международным

Администрация города намерена добиться международного статуса для аэропорта Норильск, заявил на стратегической сессии «Норильск-2035. Трансформация» мэр Норильска Дмитрий Карасев.

Сейчас пассажиры могут летать из Норильска только по маршрутам внутри России.

Хотелось бы сесть в самолет в Норильске и выйти, например, где-нибудь в Турции, Таиланде, из заснеженного города попасть в теплый, солнечный город другой страны», - цитирует Карасева ТАСС.

Напомним, в начале 2020 года был подписан ряд соглашений между федеральными структурами, краевой администрацией и мэрией Норильска, касающихся социально-экономического развития. В частности, базовым перевозчиком норильского аэропорта стала авиакомпания «НордСтар», которая взяла на себя обязательство сделать рейсы в города России стабильными и доступными по цене. Авиакомпания должна разработать регулярное расписание и сформировать предельные тарифы на перевозки в Норильск и обратно, таким образом цена билета не будет зависеть от времени его покупки и даты вылета.