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Роснефть перерегистрировала свою дочку в Дудинку

Роснефть перерегистрировала свою дочку в Дудинку
Иллюстрация: ttelegraf.ru

ООО «НГХ-недра», подконтрольное «Таймырнефтегазу», входящим в ПАО «Роснефть», сменило адрес регистрации с Москвы на Дудинку.

#НОВОСТИ

Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 2 июля, — сообщает сообщается в материалах аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Напомним, в конце 2020 года «Роснефть» приобрела стопроцентный пакет акций компании «Таймырнефтегаз», которая является владельцем Пайяхского месторождения с запасами более 1 млрд тонн нефти на севере Красноярского края. Ранее компания принадлежала Эдуарду Худайнатову, которому «Роснефть» в начале 2021-го заплатила $9,6 млрд, — по данным «Ъ».

В январе 2021 года Владимир Чернов, гендиректор АО «Ванкорнефть», ООО «РН-Ванкор» и ООО «Восток Ойл», возглавил АО «Таймырнефтегаз» и четыре дочерние структуры компании — ООО «НГХ-недра», ООО «Таймырнефтегаз-Порт», ООО «Таймырнефтегаз-Эстейт» и ООО «Плавучий строительно-монтажный отряд №36».

Напомним, что Пайяхское месторождение по планам должно стать одним из основных активов проекта «Восток Ойл», наряду с Западно-Иркинским участком (запасы нефти 0,5 млрд тонн) и Ванкорским кластером.

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Автор: Петр Савельев
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