«Восток Ойл» нашел подрячиков для строительства порта на Таймыре

Все работы будут выполнять две компании, одна из которых спроектирует и построит объекты северного порта, а вторая займется их расширением в перспективе.

Строить объекты нефтяного терминала «Порт Бухта Север» на Таймыре будет «Объединенная Энергостроительная Корпорация». Соответствующее соглашение между ней и инициатором проекта — компанией «Восток Ойл» (входит в ГК «Роснефть») — подписали на Петербургском экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Корпорация подготовит рабочую документацию по порту. После она же построит два грузовых и два нефтеналивных терминала, а также терминал внутрипортовых судов и искусственный земельный участок. Сроки реализации этих планов не называются, как и объем финансирования.

Перспективным развитие проекта займется компания «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ». Она выполнит проектно-изыскательские работы по расширению нефтяного терминала «Порт Бухта Север» (II и III очереди) для повышения объемов отгрузки товарной нефти до 100 млн тонн в 2030 году. Какова цена этого контракта, тоже неизвестно.