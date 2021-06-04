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«Восток Ойл» нашел подрячиков для строительства порта на Таймыре

«Восток Ойл» нашел подрячиков для строительства порта на Таймыре
Иллюстрация: gr-news.ru

Все работы будут выполнять две компании, одна из которых спроектирует и построит объекты северного порта, а вторая займется их расширением в перспективе.

#НОВОСТИ
Строить объекты нефтяного терминала «Порт Бухта Север» на Таймыре будет «Объединенная Энергостроительная Корпорация». Соответствующее соглашение между ней и инициатором проекта — компанией «Восток Ойл» (входит в ГК «Роснефть») — подписали на Петербургском экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.
 
Корпорация подготовит рабочую документацию по порту. После она же построит два грузовых и два нефтеналивных терминала, а также терминал внутрипортовых судов и искусственный земельный участок. Сроки реализации этих планов не называются, как и объем финансирования.
 
Перспективным развитие проекта займется компания «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ». Она выполнит проектно-изыскательские работы по расширению нефтяного терминала «Порт Бухта Север» (II и III очереди) для повышения объемов отгрузки товарной нефти до 100 млн тонн в 2030 году. Какова цена этого контракта, тоже неизвестно.
 
Напомним, что на старте проекта «Восток Ойл», объединяющего Ванкорское, Пайяхское и Западно-Иркинское месторождения нефти, его общая инвестиционная емкость оценивалась в 2,33 трлн рублей.
Автор: Евгений Волошинский
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